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‘Chepe Bomba’ indignado por lo ocurrido entre Alajuelense y Plaza Amador (video)

El polémico periodista José Miguel Domínguez reaccionó de inmediato tras lo que pasó en el partido entre Alajuelense y Plaza Amador en la Copa Centroamericana

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Por Fanny Tayver Marín

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Alajuelense recibe a Plaza Amador por la Copa Centroamericana 2026, ronda final, Grupo A
José Miguel Domínguez no puede creer los errores de Plaza Amador ante Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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