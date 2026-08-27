‘Chepe Bomba’ indignado por lo ocurrido entre Alajuelense y Plaza Amador (video)

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Concluido el partido en el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó a Plaza Amador por 3-1 en el cierre del grupo A en la Copa Centroamericana de Concacaf, el polémico periodista canalero José Miguel Domínguez, más conocido como “Chepe Bomba”, no se anduvo con rodeos y se mostró indignado.

En sus redes sociales, el comunicador colgó un video en el que opina sobre lo que pasó, viendo al equipo de Costa Rica avanzar como líder del grupo y al cuadro de Panamá eliminado de la competición internacional.

“Así no se puede competir mi gente, con un portero que lo baña la pelota, con una zaga desconcentrada que hace que un segundo portero, que un defensa que se cree portero también meta la mano, le saquen la roja y que queden con diez hombres en el Morera Soto”, expresó “Chepe Bomba”.

Porque eso provocó que el partido quedara cuesta abajo en un recinto en el que él fue muy claro que ahí “no juega cualquier equipo”.

“Por muy mal que yo vea a la Liga Deportiva Alajuelense, no puedes cometer errores en el Morera Soto contra el tricampeón de la Copa Centroamericana.

”Ahí está, los errores se pagan caros contra un equipo que tiene jerarquía y que sabe ese tipo de competencias. Ahí está, Plaza Amador eliminado, apeado, fuera de la Copa Centroamericana en ronda de grupos”, dijo el periodista.

Con decepción, admitió que él tenía esperanzas en el plantel, pero cree que la gran conclusión que dejó el tropiezo de Plaza Amador en la Copa Centroamericana es que la plantilla tiene que recomponerla.

¿Tenía yo esperanzas en este equipo? Sí, pero veo que la plantilla hay que recomponerla.

“Hay que buscar a otro extremo que ayude un poco más a lo que hace (Everardo) Rose, a lo que hace Gasper (José Murillo), a lo que hace Alberto (Quintero) y lógicamente, traer a un arquero de garantías, si no, así no se puede competir”, concluyó.

¡ASÍ NO SE PUEDE COMPETIR CONTRA LA LIGA DEPORTIVA ALAJUELENSE!



¡PUNTO Y PELOTA! #MentiraNoEs 🐐💣 pic.twitter.com/SEZ1Yv4PhX — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) August 27, 2026

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