Champions Legue: ¿En qué canal y a qué hora puede ver a los mejores clubes de Europa?

El FC Barcelona enfrenta al Chelsea este martes, en uno de los partidos más esperados de la Champions League.

La quinta jornada de la Champions League 2025-2026, sin duda, tendrá grandes compromisos esta semana, incluyendo el enfrentamiento entre los dos líderes de la competición de clubes más importante de Europa.

Este martes, el FC Barcelona y el Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, se medirán en un compromiso de alto voltaje, debido a que ambos clubes necesitan el triunfo para colocarse en puestos de clasificación.

Por su parte, el Manchester City recibe a un irregular Bayer Leverkusen. Los pupilos de Pep Guardiola no desean perderle la pista a los líderes.

Para el miércoles, usted no se puede perder los enfrentamientos entre Olympiakos vs. Real Madrid, y el Atlético de Madrid vs. Inter de Milán.

Asimismo, el Paris Saint-Germain, monarca de la Champions, se enfrentará al Tottenham, y también destacan el juego entre los líderes del certamen Arsenal y Bayern Múnich, quienes encabezan la competición con cuatro triunfos al hilo.

Los compromisos de la Champions se pueden observar por la cadena internacional ESPN y sus diferentes canales, así como en la aplicación Disney+, que tiene un valor aproximado de ₡8.000.

