Puro Deporte

Champions Legue: ¿En qué canal y a qué hora puede ver a los mejores clubes de Europa?

La quinta fecha de la Champions League se disputará esta semana con grandes compromisos que usted no puede perderse

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Barcelona - Real Madrid, domingo 11 de mayo. AFP.
El FC Barcelona enfrenta al Chelsea este martes, en uno de los partidos más esperados de la Champions League. (JOSEP LAGO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Champions LeagueQuinta fecha temporada 2025-2026Barcelona vs. Chelsea
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.