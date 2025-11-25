Champions Legue: ¿En qué canal y a qué hora puede ver a los mejores clubes de Europa?

La quinta jornada de la Champions League 2025-2026, sin duda, tendrá grandes compromisos esta semana, incluyendo el enfrentamiento entre los dos líderes de la competición de clubes más importante de Europa.
Este martes, el FC Barcelona y el Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, se medirán en un compromiso de alto voltaje, debido a que ambos clubes necesitan el triunfo para colocarse en puestos de clasificación.
Por su parte, el Manchester City recibe a un irregular Bayer Leverkusen. Los pupilos de Pep Guardiola no desean perderle la pista a los líderes.
Para el miércoles, usted no se puede perder los enfrentamientos entre Olympiakos vs. Real Madrid, y el Atlético de Madrid vs. Inter de Milán.
Asimismo, el Paris Saint-Germain, monarca de la Champions, se enfrentará al Tottenham, y también destacan el juego entre los líderes del certamen Arsenal y Bayern Múnich, quienes encabezan la competición con cuatro triunfos al hilo.
Los compromisos de la Champions se pueden observar por la cadena internacional ESPN y sus diferentes canales, así como en la aplicación Disney+, que tiene un valor aproximado de ₡8.000.
La Jornada
|Fecha
|Hora
|Partido
|Canal
|Martes 25 de noviembre
|2 p.m.
|Chelsea vs. Barcelona
|ESPN
|Martes 25 de noviembre
|2 p.m.
|Manchester City vs. Leverkusen
|ESPN 2
|Martes 25 de noviembre
|2 p.m.
|Borussia Dortmund vs. Villarreal
|ESPN 5
|Martes 25 de noviembre
|2 p.m.
|Estrella Roja vs. Atlético de Bilbao
|ESPN 6
|Martes 25 de noviembre
|2 p.m.
|Olympique Marsella vs. Newcastle
|Disney +
|Martes 25 de noviembre
|2 p.m.
|Napoli vs. FK Qarabag
|Disney +
|Martes 25 de noviembre
|2 p.m.
|Bodø/Glimt vs. Juventus
|Disney +
|Miércoles 26 de noviembre
|11:45 a.m.
|Pafos vs Mónaco
|ESPN
|Miércoles 26 de noviembre
|11:45 a.m.
|Copenhagen vs. Kairat Almaty
|ESPN 2
|Miércoles 26 de noviembre
|2 p.m.
|Olympiakos vs. Real Madrid
|ESPN
|Miércoles 26 de noviembre
|2 p.m.
|PSG vs. Tottenham
|ESPN 2
|Miércoles 26 de noviembre
|2 p.m.
|Atlético de Madrid vs. Inter
|ESPN 5
|Miércoles 26 de noviembre
|2 p.m.
|Sporting Lisboa vs. Club Brugge
|Disney +
|Miércoles 26 de noviembre
|2 p.m.
|Arsenal vs. Bayern Múnich
|Disney +
|Miércoles 26 de noviembre
|2 p.m.
|Eintracht vs. Atalanta
|Disney +
|Miércoles 26 de noviembre
|2 p.m.
|Liverpool vs. PSV
|Disney +