Champions League: penúltima fecha de grupos le dará oportunidad a costarricense de vivirla en vivo

La sétima fecha de la Champions League 2025-2026, en su fase de grupos, se jugará esta semana y será muy especial para un costarricense.

Hace apenas dos semanas se incorporó a su nuevo equipo y este martes sin duda vivirá la emoción de escuchar en vivo uno de los himnos del planeta fútbol más importante y conocidos.

Cuando se machó del Deportivo Saprissa, Kenay Myrie afirmó que soñaba con jugar la Champions y aunque su deseo no se podrá cumplir esta temporada, al menos tendrá a experiencia de estar de cerca de su club que tendrá su partido en casa.

El FC Copenhague recibirá este martes al Napoli de Italia en el Parken Stadion, ubicado en el centro de la capital danesa, el cual tiene una capacidad para 38.000 personas, inaugurado en 1992, por la fase de grupos.

Los daneses e italianos suman siete puntos tras seis fechas y pelean puestos de repechaje para avanzar a la siguente fase.