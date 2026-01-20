Puro Deporte

Champions League: penúltima fecha de grupos le dará oportunidad a costarricense de vivirla en vivo

La Champions League regresa esta semana con la ilusión de un costarricense

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Kenay Myrie ya entrenó con el Copenhague de Dinamarca.
Kenay Myrie ya entrenó con el Copenhague de Dinamarca. (Copen/Copenhague)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Champions LeagueKenay MyrieCopenhagueNapoli
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.