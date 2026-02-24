Champions League: ¿En qué canal y cuándo puede ver al Real Madrid, PSG e Inter en los juegos de vuelta del repechaje?

El brasileño Vinicius Jr. será una de las grandes figuras del Real Madrid ante el Benfica, en la Champions League.

La Champions League conocerá esta semana a los últimos ocho clasificados a la fase principal, donde hay clubes que ya dieron el primer paso tras golpear en el juego de ida del repechaje la semana pasada.

Real Madrid, que le ganó 0-1 al Benfica como visitante; el actual campeón, Paris Saint-Germain, que derrotó 2-3 al AS Monaco; así como la goleada del Newcastle United 6-1 frente al Qarabag FK y la sorpresa de la jornada, cuando el Bodø/Glimt goleó 3-1 al Inter de Milán, actual subcampeón de la Champions, parten como favoritos para lograr su boleto.

Asimismo, el Galatasaray venció 5-2 a la Juventus, el Borussia Dortmund 2-0 al Atalanta y el Bayer Leverkusen 2-0 al Olympiacos. Finalmente, el Atlético de Madrid y el Club Brujas empataron 3-3 en un juego vibrante.

Recuerde que los compromisos de la Champions se pueden observar a través de la cadena ESPN y sus respectivos canales y en la aplicación Disney+.

Juegos de vuelta Copiado!