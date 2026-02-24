Champions League: ¿En qué canal y cuándo puede ver al Real Madrid, PSG e Inter en los juegos de vuelta del repechaje?

La Champions League conocerá esta semana a los últimos ocho clasificados a la fase principal, donde hay clubes que ya dieron el primer paso tras golpear en el juego de ida del repechaje la semana pasada.
Real Madrid, que le ganó 0-1 al Benfica como visitante; el actual campeón, Paris Saint-Germain, que derrotó 2-3 al AS Monaco; así como la goleada del Newcastle United 6-1 frente al Qarabag FK y la sorpresa de la jornada, cuando el Bodø/Glimt goleó 3-1 al Inter de Milán, actual subcampeón de la Champions, parten como favoritos para lograr su boleto.
Asimismo, el Galatasaray venció 5-2 a la Juventus, el Borussia Dortmund 2-0 al Atalanta y el Bayer Leverkusen 2-0 al Olympiacos. Finalmente, el Atlético de Madrid y el Club Brujas empataron 3-3 en un juego vibrante.
Recuerde que los compromisos de la Champions se pueden observar a través de la cadena ESPN y sus respectivos canales y en la aplicación Disney+.
Juegos de vuelta
|Fecha
|Hora
|Partido
|Canal
|24 de febrero
|11:45 a.m.
|Atlético de Madrid vs. Brujas
|ESPN
|24 de febrero
|2 p.m.
|Newcastle vs. FK Qarabag
|ESPN 5
|24 de febrero
|2 p.m.
|Bayer Leverkusen vs. Olympiacos
|ESPN 2
|24 de febrero
|2 p.m.
|Inter vs. Bodo Glimt
|ESPN
|25 de febrero
|11:45 a.m.
|Atalanta vs. Borussia Dortmund
|ESPN
|25 de febrero
|2 p.m.
|Real Madrid vs. Benfica
|ESPN
|25 de febrero
|2 p.m.
|Paris Saint Germain vs. Mónaco
|ESPN 2
|25 de febrero
|2 p.m.
|Juventus vs. Galatasaray
|ESPN 5