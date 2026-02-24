Puro Deporte

Champions League: ¿En qué canal y cuándo puede ver al Real Madrid, PSG e Inter en los juegos de vuelta del repechaje?

Los compromisos de vuelta de la repesca de la Champions League, se jugarán esta semana

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Vinicius Junior celebra una vez más con gestos a la afición visitante, en este caso la de Osasuna, tras marcar el empate parcial, aunque el Real Madrid terminó perdiendo.
El brasileño Vinicius Jr. será una de las grandes figuras del Real Madrid ante el Benfica, en la Champions League. (ANDER GILLENEA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Champions LeagueRepechaje 2026Real MadridPSG
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.