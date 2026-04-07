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Champions League: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos de ida de los cuartos de final?

El duelo Real Madrid vs. Bayern Múnich es el partido más atractivo de la ronda de cuartos de final de la Champions League

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Por Juan Diego Villarreal
Champions League Vinicius Jr. Real Madrid Harry Kane Bayern Múnich 7 de abril del 2026 AFP
Vinicius Jr. y Harry Kane son garantía de gol en el Real Madrid y en el Bayern Múnich, respecivamente. Ambos se enfrentarán este martes en la Champions League. (AFP/La Nación)







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Champions League 2025- 2026Real MadridBayern MúnichCuartos de final
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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