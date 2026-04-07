Champions League: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos de ida de los cuartos de final?

Vinicius Jr. y Harry Kane son garantía de gol en el Real Madrid y en el Bayern Múnich, respecivamente. Ambos se enfrentarán este martes en la Champions League.

La UEFA Champions League disputará esta semana los juegos de ida de los cuartos de final de la temporada 2025-2026, donde, sin duda, el compromiso más atractivo es el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, el cual se jugará este martes 7 de abril a la 1 p. m.

Los merengues son el equipo más ganador de la competición europea, con 15 “orejonas”, mientras que el conjunto bávaro suma seis títulos en su historial.

Actualmente, el Real Madrid, tras una campaña irregular, es segundo en La Liga española con 69 puntos, a siete unidades del FC Barcelona, que tiene 76. Sin embargo, la Champions es otra historia.

Por su parte, los teutones son líderes absolutos de la Bundesliga con 73 puntos, mientras que el Borussia Dortmund tiene 63.

Además, este martes el Sporting de Lisboa se mide al Arsenal FC, que lidera la Liga Premier de Inglaterra.

Para el miércoles, los cuartos de final se completarán con los partidos entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, en un duelo español de alto voltaje, y el actual campeón de la Champions, el Paris Saint-Germain, será local ante el Liverpool FC.

Recuerde que los partidos se pueden observar en Centroamérica a través de la señal de ESPN, por sus diferentes canales y la aplicación de Disney+.