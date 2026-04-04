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Barcelona le gana al Atlético y aprovecha la caída del Real Madrid

El Barcelona sacó la tarea ante el Atlético de Madrid y queda muy cerca de ganar la Liga Española

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Por AFP
El delantero del Barcelona Lamine Yamal trata de vencer la portería del Atlético de Madrid en este partido por la Liga Española que deja a los catalanes de frente al título.
El delantero del Barcelona Lamine Yamal trata de vencer la portería del Atlético de Madrid en este partido por la Liga Española que deja a los catalanes de frente al título. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)







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