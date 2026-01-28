Champions League: ¿Dónde ver la decisiva última fecha?

Kylian Mbappé y el Real Madrid, deben vencer al Benfica, de Portugal, para asegurar su lugar en los octavos de final de la Champions League.

La primera ronda de la Champions League 2025-2026, concluye este miércoles 28 de enero. En esta fase, los primeros ocho equipos de la tabla de posiciones avanza directamente a los octavos de final, donde esperan a los ganadores de la repesca.

Hasta el momento, solo Arsenal de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania tienen asegurado su pase a la siguiente fase. Mientras tanto, 11 equipos aún disputan seis cupos para acceder a la siguiente ronda mediante el repechaje.

De los 18 partidos programados, cinco se podrán observar por la cadena ESPN, en sus diferentes canales, y el resto a través de la aplicación Disney+.

Real Madrid y Liverpool están a las puertas de la clasificación, pero no pueden fallar en su último compromiso de la primera fase; de lo contrario, corren el riesgo de caer a la repesca, que se disputa en series de ida y vuelta.

Los clubes ubicados entre los puestos 9 y 24 disputarán un play-off a doble partido para obtener su pase. Los equipos del 9 al 16 serán considerados cabezas de serie, por lo que cerrarán la serie en condición de local, mientras que los clasificados del 17 al 24 lo harán como visitantes.

Las escuadras ubicadas del puesto 25 en adelante quedarán eliminadas y no accederán a la Europa League.

La final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena, en Budapest, Hungría, recinto con capacidad para 67.215 espectadores.

Última fecha de la fase regular Copiado!

Fecha Hora Canal Partidos 28 de enero 2 p.m. Disney+ Athletic de Bilbao vs. Sporting 28 de enero 2 p.m. Disney+ Liverpool vs. FK Qarabag 28 de enero 2 p.m. ESPN 2 Barcelona vs. Copenhague 28 de enero 2 p.m. Disney+ Mónaco vs. Juventus 28 de enero 2 p.m. Disney+ Ajax vs. Olympiacos 28 de enero 2 p.m. Disney+ PSG vs. Newcastle 28 de enero 2 p.m. ESPN 5 Borussia Dortmund vs. Inter de Milán 28 de enero 2 p.m. Disney+ Napoli vs. Chelsea 28 de enero 2 p.m. Disney+ Eintracht Frankfurt vs. Tottenham 28 de enero 2 p.m. Disney+ Atlético de Madrid vs. Bodø/Glimt 28 de enero 2 p.m. Disney+ Leverkusen vs. Villarreal 28 de enero 2 p.m. ESPN 6 Arsenal vs. Kairat Almaty 28 de enero 2 p.m. Disney+ Pafos vs. Slavia Praga 28 de enero 2 p.m. ESPN 4 Manchester City vs. Galatasaray 28 de enero 2 p.m. Disney+ Club Brujas vs. Marsella 28 de enero 2 p.m. ESPN Benfica vs. Real Madrid 28 de enero 2 p.m. Disney+ Union Saint-Gilloise vs. Atalanta 28 de enero 2 p.m. Disney+ PSV vs. Bayern Múnich

Arsenal es el (JUSTIN TALLIS/AFP)

Posiciones de la Champions League

Equipos que están clasificando a octavos de final Copiado!

Equipo Puntos Arsenal 21 Bayern Múnich 18 Real Madrid 15 Liverpool 15 Tottenham 14 Paris Saint Germain (+10) 13 Newcastle (+10) 13 Chelsea (+6) 13

El FC Barcelona debe derrotar al Copenhague del costarricense, Kenay Myrie y esperar resultados, para clasificar directos a octavos de final. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Equipos que están clasificando a los play-off Copiado!

Equipo Puntos Barcelona (+5) 13 Sporting Lisboa (+5) 13 Manchester City (+4) 13 Atlético de Madrid (+3) 13 Atalanta (+1) 13 Inter de Milán (+6) 12 Juventus (+4) 12 Borussia Dortmund 11 Galatasaray 10 FK Qarabag (-2) 10 Marsella 9 Bayer Leverkusen (-4) 9 Mónaco (-6) 9 PSV (+1) 8 Atlhetic de Bilbao (-4) 8 Olympiacos (-5) 8

Equipos eliminados a este corte Copiado!