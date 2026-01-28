Champions League: ¿Dónde ver la decisiva última fecha?

La primera ronda de la Champions League 2025-2026, concluye este miércoles 28 de enero. En esta fase, los primeros ocho equipos de la tabla de posiciones avanza directamente a los octavos de final, donde esperan a los ganadores de la repesca.
Hasta el momento, solo Arsenal de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania tienen asegurado su pase a la siguiente fase. Mientras tanto, 11 equipos aún disputan seis cupos para acceder a la siguiente ronda mediante el repechaje.
De los 18 partidos programados, cinco se podrán observar por la cadena ESPN, en sus diferentes canales, y el resto a través de la aplicación Disney+.
Real Madrid y Liverpool están a las puertas de la clasificación, pero no pueden fallar en su último compromiso de la primera fase; de lo contrario, corren el riesgo de caer a la repesca, que se disputa en series de ida y vuelta.
Los clubes ubicados entre los puestos 9 y 24 disputarán un play-off a doble partido para obtener su pase. Los equipos del 9 al 16 serán considerados cabezas de serie, por lo que cerrarán la serie en condición de local, mientras que los clasificados del 17 al 24 lo harán como visitantes.
Las escuadras ubicadas del puesto 25 en adelante quedarán eliminadas y no accederán a la Europa League.
La final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena, en Budapest, Hungría, recinto con capacidad para 67.215 espectadores.
Última fecha de la fase regular
|Fecha
|Hora
|Canal
|Partidos
|28 de enero
|2 p.m.
|Disney+
|Athletic de Bilbao vs. Sporting
|28 de enero
|2 p.m.
|Disney+
|Liverpool vs. FK Qarabag
|28 de enero
|2 p.m.
|ESPN 2
|Barcelona vs. Copenhague
|28 de enero
|2 p.m.
|Disney+
|Mónaco vs. Juventus
|28 de enero
|2 p.m.
|Disney+
|Ajax vs. Olympiacos
|28 de enero
|2 p.m.
|Disney+
|PSG vs. Newcastle
|28 de enero
|2 p.m.
|ESPN 5
|Borussia Dortmund vs. Inter de Milán
|28 de enero
|2 p.m.
|Disney+
|Napoli vs. Chelsea
|28 de enero
|2 p.m.
|Disney+
|Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
|28 de enero
|2 p.m.
|Disney+
|Atlético de Madrid vs. Bodø/Glimt
|28 de enero
|2 p.m.
|Disney+
|Leverkusen vs. Villarreal
|28 de enero
|2 p.m.
|ESPN 6
|Arsenal vs. Kairat Almaty
|28 de enero
|2 p.m.
|Disney+
|Pafos vs. Slavia Praga
|28 de enero
|2 p.m.
|ESPN 4
|Manchester City vs. Galatasaray
|28 de enero
|2 p.m.
|Disney+
|Club Brujas vs. Marsella
|28 de enero
|2 p.m.
|ESPN
|Benfica vs. Real Madrid
|28 de enero
|2 p.m.
|Disney+
|Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
|28 de enero
|2 p.m.
|Disney+
|PSV vs. Bayern Múnich
Posiciones de la Champions League
Equipos que están clasificando a octavos de final
|Equipo
|Puntos
|Arsenal
|21
|Bayern Múnich
|18
|Real Madrid
|15
|Liverpool
|15
|Tottenham
|14
|Paris Saint Germain
|(+10) 13
|Newcastle
|(+10) 13
|Chelsea
|(+6) 13
Equipos que están clasificando a los play-off
|Equipo
|Puntos
|Barcelona
|(+5) 13
|Sporting Lisboa
|(+5) 13
|Manchester City
|(+4) 13
|Atlético de Madrid
|(+3) 13
|Atalanta
|(+1) 13
|Inter de Milán
|(+6) 12
|Juventus
|(+4) 12
|Borussia Dortmund
|11
|Galatasaray
|10
|FK Qarabag
|(-2) 10
|Marsella
|9
|Bayer Leverkusen
|(-4) 9
|Mónaco
|(-6) 9
|PSV
|(+1) 8
|Atlhetic de Bilbao
|(-4) 8
|Olympiacos
|(-5) 8
Equipos eliminados a este corte
|Equipo
|Puntos
|Napoli
|(-5) 8
|FC Copenhague
|(-6) 8
|Club Brujas
|7
|F.K. Bodø/Glimt
|(-2) 6
|Benfica
|(-4) 6
|Pafos
|(-6) 6
|Union Saint-Gilloise
|(-10) 6
|Ajax
|(-12) 6
|Eintracht Frankfurt
|4
|Slavia Praga
|3
|Villarreal
|(-10) 1
|FC Kairat Almaty
|(-14) 1