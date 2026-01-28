Puro Deporte

Champions League: ¿Dónde ver la decisiva última fecha?

La Champions League finaliza este miércoles la primera fase, con 18 partidos

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Kylian Mbappé celebra con Vinícius y Gonzalo García tras anotar el segundo gol del Real Madrid ante el Villarreal por la Liga Española.
Kylian Mbappé y el Real Madrid, deben vencer al Benfica, de Portugal, para asegurar su lugar en los octavos de final de la Champions League. (JOSE JORDAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Champions League 2025-2026ArsenalReal Madrid
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.