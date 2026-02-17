Champions League: ¿A qué hora y en qué canal ver al Real Madrid desafiar a José Mourinho?

El portugués José Mourinho y el español Álvaro Arbeloa, tienen a su cargo el destino del Benfica y el Real Madrid en la Champions League.

El vigente campeón de la Champions League, el subcampeón y el equipo más ganador en la historia del torneo de clubes más importante del planeta son tres de los 16 conjuntos que disputarán este martes 17 y miércoles 18 de febrero los partidos de ida de la ronda de repechaje.

En la última fecha, el Paris Saint-Germain, el Inter de Milán y el Real Madrid no lograron su boleto de forma directa a los octavos de final, por lo que deberán buscar su clasificación para intentar seguir en la lucha por el trofeo más codiciado de Europa en cuanto a clubes.

Sin duda, el enfrentamiento más esperado será el del Real Madrid ante el Benfica, dirigido por el portugués José Mourinho. Los lusos derrotaron 4-2 a los merengues, con un gol agónico del arquero Anatoli Trubin, logrando una milagrosa clasificación a los play-off.

Los partidos, como es costumbre, podrán observarse de forma exclusiva en Centroamérica a través de la cadena internacional ESPN, por sus diferentes canales, así como por la aplicación Disney+.

Los juegos de vuelta se disputarán entre el martes 25 y el miércoles 26 de febrero.

Repechajes de Champions Copiado!