Champions League: ¿A qué hora y en qué canal ver al Real Madrid desafiar a José Mourinho?

El vigente campeón de la Champions League, el subcampeón y el equipo más ganador en la historia del torneo de clubes más importante del planeta son tres de los 16 conjuntos que disputarán este martes 17 y miércoles 18 de febrero los partidos de ida de la ronda de repechaje.
En la última fecha, el Paris Saint-Germain, el Inter de Milán y el Real Madrid no lograron su boleto de forma directa a los octavos de final, por lo que deberán buscar su clasificación para intentar seguir en la lucha por el trofeo más codiciado de Europa en cuanto a clubes.
Sin duda, el enfrentamiento más esperado será el del Real Madrid ante el Benfica, dirigido por el portugués José Mourinho. Los lusos derrotaron 4-2 a los merengues, con un gol agónico del arquero Anatoli Trubin, logrando una milagrosa clasificación a los play-off.
Los partidos, como es costumbre, podrán observarse de forma exclusiva en Centroamérica a través de la cadena internacional ESPN, por sus diferentes canales, así como por la aplicación Disney+.
Los juegos de vuelta se disputarán entre el martes 25 y el miércoles 26 de febrero.
Repechajes de Champions
|Fecha
|Hora
|Partido
|Canal
|Martes 17 de febrero
|11:45 a.m.
|Galatasaray vs. Juventus
|ESPN
|Martes 17 de febrero
|2 p.m.
|Mónaco vs. PSG
|ESPN 2
|Martes 17 de febrero
|2 p.m.
|Benfica vs. Real Madrid
|ESPN
|Martes 17 de febrero
|2 p.m.
|Borussia Dortmund vs. Atalanta
|ESPN 5
|Miércoles 17 de febrero
|2 p.m.
|FK Qarabağ vs. Newcastle
|ESPN
|Miércoles 17 de febrero
|2 p.m.
|Bodo Glimt vs. Inter
|ESPN
|Miércoles 17 de febrero
|2 p.m.
|Club Brujas vs. Atlético de Madrid
|ESPN 2
|Miércoles 17 de febrero
|2 p.m.
|Olympiacos va. Bayer Leverkusen
|ESPN 5