Puro Deporte

Centroamérica invierte en sus estadios: estas son las obras que avanzan en la región

Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala avanzaron con nuevos estadios y remodelaciones clave. Conozca los detalles de los recintos deportivos

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Nuevo estadio en El Salvador será símbolo moderno con influencia arquitectónica china.
Nuevo estadio en El Salvador será símbolo moderno con influencia arquitectónica china. ( Yamil Bukele/X/@ Yamil Bukele)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEstadiosCentroamérica
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.