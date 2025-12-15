Centroamérica invierte en sus estadios: estas son las obras que avanzan en la región

Nuevo estadio en El Salvador será símbolo moderno con influencia arquitectónica china.

Centroamérica aceleró proyectos de construcción y remodelación de estadios en los últimos meses, con obras que abarcaron desde un nuevo recinto en Heredia hasta planes de infraestructura de gran escala en Nicaragua, además de intervenciones en Honduras y Guatemala, de acuerdo con información de la base de datos DB.com.

En Costa Rica, el caso más visible corresponde a la construcción del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero, en Heredia, que sustituyó el inmueble anterior y mantuvo como objetivo un aforo cercano a 12.000 personas.

En Costa Rica, el proyecto más avanzado correspondió al Estadio Eladio Rosabal Cordero, en Heredia, cuya reconstrucción integral sustituyó por completo la antigua estructura. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En El Salvador avanzó la construcción de un nuevo Estadio Nacional, descrito en publicaciones regionales como un proyecto para 50.000 aficionados y orientado a grandes eventos deportivos y espectáculos.

(Luis Martínez/La Prensa Gráfica)

Honduras mantuvo trabajos de modernización del Estadio Nacional Chelato Uclés, con énfasis en mejoras estructurales y el techado de sectores de gradería, según comunicados y reportes locales de noviembre de 2025.

Estadio Nacional Chelato Uclés (Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación /Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación)

Guatemala siguió con el tema del Estadio Doroteo Guamuch Flores, donde la remodelación del principal escenario deportivo enfrentó atrasos y aún no tiene fecha de finalización, según el medio de comunicación La Prensa Libre.

Por otro lado, en Quetzaltenango se presentó el diseño oficial de remodelación del Estadio Mario Camposeco, casa del club Xelajú MC.

En Nicaragua, el Estadio Nacional de Nicaragua entró en un plan de remodelación y cambio de denominación, con una inversión reportada de $40 millones.