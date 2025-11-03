Puro Deporte

Así será el estadio más grande de Centroamérica: vea el video

Descubra cómo será el estadio más grande de Centroamérica, un proyecto ambicioso con diseño impactante, tecnología avanzada y respaldo internacional

Por Silvia Ureña Corrales
El nuevo Estadio Nacional tendrá 50.000 asientos y abrirá en 2027 como el mayor recinto deportivo de Centroamérica.
El nuevo Estadio Nacional tendrá 50.000 asientos y abrirá en 2027 como el mayor recinto deportivo de Centroamérica. (YouTube/Screenshot video YouTube)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

