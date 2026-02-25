Centroamérica contra la lógica: escenarios de Cartaginés y Sporting San Miguelito ante dos gigantes

Así es el BC Place donde jugarán Vancouver Whitecaps y Cartaginés, en la Copa de Campeones de Concacaf.

El Club Sport Cartaginés por Costa Rica y el Sporting San Miguelito por Panamá son los dos equipos de Centroamérica que este miércoles 25 de febrero intentarán continuar con vida en la Copa de Campeones de Concacaf.

Las series de estos clubes se encuentran empatadas, pero hay una pequeña gran diferencia, que está jugando del lado de los brumosos.

Recuerde que en la Concachampions el gol de visita funciona como criterio de desempate.

La semana anterior, el pulso entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps terminó 0-0 en el Estadio José Rafael “Fello” Meza; mientras que Sporting San Miguelito y Los Ángeles Galaxy finalizaron 1-1 en el Estadio Universitario, en Penonomé.

En el caso de Cartaginés, que juega de visita en Canadá contra el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, la única manera en la que esta serie se extendería a tiempos extra es si esta noche se registra otro 0-0 en el BC Place Stadium.

Un empate con goles (ya sea 1-1 o cualquier otro marcador), le daría el boleto al equipo costarricense a los octavos de final. El otro escenario que se puede presentar es el obvio: el que gana, avanza.

Si persistiera el 0-0 y esa tendencia se mantiene en los tiempos extra, se procedería con los lanzamientos desde el punto de penal.

Thomas Müller y Fernán Faerron podrían toparse de nuevo en cancha, en el partido entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mientras que Sporting San Miguelito, donde milita el exsaprissista Gustavo Herrera, sabe que si empata 0-0 en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, quedaría eliminado.

Si en ese escenario se produce otro 1-1, habría tiempos extra y penales en caso de ser necesario; pero si se registrara un 2-2, el boleto sería para el equipo de Panamá por el gol de visita como criterio de desempate.

¿Qué pasará con los dos clubes de Centroamérica esta noche? Ya veremos... La realidad es que ninguno de los dos parte como favorito, pero en el fútbol todo puede pasar.

El juego entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés comenzará a las 8:30 p. m.; mientras que el pulso entre Los Ángeles Galaxy y Sporting San Miguelito arrancará a las 10:30 p. m.