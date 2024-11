Celso Borges ve un sello distinto en la versión actual de Alajuelense

Estelí, Nicaragua.- Los números de Liga Deportiva Alajuelense no mienten en un semestre donde ha sido el equipo más regular del campeonato nacional y de la Copa Centroamericana de Concacaf, pero aún resta lo más difícil.

Viene la etapa crucial, de definiciones y en la que pareciera que la misma afición rojinegra volvió a creer. De hecho, el capitán Celso Borges admitió que esta versión de la Liga tiene algo distinto, con un sello diferente.

Contabilizando Recopa, Apertura 2024, Torneo de Copa y Copa Centroamericana de Concacaf, Alajuelense registra 33 partidos disputados, con un saldo de 21 ganes, 11 empates y una derrota.

LEA MÁS: Alajuelense vs. Real Estelí en vivo desde Nicaragua: Lo que debe saber de la final de Copa Centroamericana

El capitán rojinegro contestó de una manera directa cuando se le consultó qué ve diferente en este grupo que entra en una etapa donde se define y se pone a prueba el esfuerzo de todo un semestre.

“Yo creo que cada equipo tiene un sello de lo que quiere su entrenador, yo que he acompañado al profe durante toda su carrera, porque no le voy a decir papá, y he visto todos sus equipos, como aficionado y después con un poco más de experiencia futbolística, todos tienen un sello de él, y es el que estoy viendo”, expresó Celso Borges.

Ahora él mismo tiene la oportunidad de experimentar eso en primera persona con la Liga.

“Es un equipo que ha podido primero ser constante en su rendimiento, y segundo, es una solidaridad de movimientos entre todos, de acciones bien coordinadas, de cosas muy bien entrenadas, y que eso es mérito del cuerpo técnico que ha venido trabajando; que ha podido plasmar toda esa idea y que la hemos podido entender”, analizó el mediocampista.

A su criterio, eso es lo más identificable del equipo, aparte de que él siente química y afinidad entre la afición y el equipo, esa unión que siempre se necesita para conseguir un resultado.

“Jugamos contra Puntarenas casi a estadio lleno, la gente se hizo sentir y nos encantó tenerlos allá. Hay una cercanía entre las dos partes y eso ha vuelto a toda la institución muy poderosa. Esperemos que en estas últimas instancias sea lo mismo y poder darle una alegría a toda esa afición de la Liga que tanto se lo merece. Es nuestra responsabilidad”, argumentó Celso Borges.

Celso Borges marcó el gol de penal de Liga Deportiva Alajuelense contra Real Estelí, en el partido que se jugó el 27 de noviembre en el Estadio Independencia, en Nicaragua. (Concacaf.com)

El reto inmediato en el mapa de Alajuelense es el desenlace de la Copa Centroamericana de Concacaf, después de una ruta en la que se convirtió el mejor equipo de la fase de grupos, y luego superó los cuartos de final y las semifinales para toparse de nuevo contra el Real Estelí, en una final que se encuentra 1-1.

LEA MÁS: La amena caminata de Alexandre Guimaraes y Otoniel Olivas previo a final Real Estelí vs. Alajuelense

Antes de ese choque definitivo que será el miércoles 4 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuelense tiene un compromiso en Nicoya. La Liga visitará a Guanacasteca este sábado 30 de noviembre, a las 5 p. m., en un partido que no define nada.

La Liga se proclamó líder absoluto de la primera fase con antelación y eso le permite a Alexandre Guimaraes apostar por una rotación para este encuentro, dosificando las cargas de sus hombres; mientras que la ADG se quedó sin ningún chance de clasificar, a pesar de que estuvo cerca.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes y Celso Borges por primera vez fueron padre e hijo en una conferencia de prensa

Aunque ese juego tiene esa peculiaridad, no deja de ser interesante, porque lo más probable es que Guima alinee inclusive a bastantes jóvenes y su reto será aprovechar al máximo esta oportunidad.

Después de eso, la Liga pensará única y exclusivamente en ese duelo contra Real Estelí, en el que cualquier cosa puede pasar. Si bien es cierto, el gol de visita se encuentra del lado de los rojinegros, ese partido que resta en esta final se torna imperdible.

“Estoy seguro de que allá en Alajuela vamos a mejorar mucho más las producciones de combinaciones ofensivas y aunque suena frío, tenemos la posibilidad de dos resultados en Alajuela: ganar o que quede 0-0. Sobre eso, ahora tenemos que enfocar el juego”, expresó Alexandre Guimaraes.

Según el técnico de la Liga, en las finales hay que hacer uso de todo para ganarlas. Le agradó enterarse de que se agotaron las entradas que el club sacó a la venta.

“Es una final, ahora sí que es la finalísima y nosotros como equipo tenemos que buscar mejorar la producción de juego ofensivo para contagiar a nuestra afición, que también juega su partido”, apuntó el timonel de la Liga.

Si usted quiere presenciar la final de la Copa Centroamericana en el Morera Soto, lo invitamos a participar en una rifa, en la que tres personas se ganarán una entrada doble para ir a ver el partido entre Alajuelense y Real Estelí. El primer paso para participar es unirse al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. Si aún no lo ha hecho, aquí encontrará el enlace.

¿Se superarán los 12.500 usuarios en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? El reto quedó lanzado. (Diseño La Nación)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.