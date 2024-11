Alexandre Guimaraes lanza sugerencia a Concacaf para próxima Copa Centroamericana

Estelí, Nicaragua.- En la final entre Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí que empezará este 27 de noviembre en el Estadio Independencia en Nicaragua y que tendrá su desenlace el 4 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto, el gol de visita se transforma en arma de doble filo, al convertirse en criterio de desempate, en caso de ser necesario. Y sobre eso, Alexandre Guimaraes tiene un criterio muy marcado.

Según el técnico de los rojinegros, si en Conmebol y en UEFA ya le quitaron “poder” al gol de visita, la Concacaf debería emularlo.

- El Real Estelí está en esta final porque logró superar a Herediano mediante el gol de visita como criterio de desempate. ¿Qué puede decir de la importancia de ese factor y cómo lo ve al cerrar en casa?

- Es vital, pero me parece que para la próxima edición, como ya lo han hecho Conmebol y UEFA (quitarlo), esto no es bueno. Las reglas son como son y nosotros ahora tenemos que hacer todo el esfuerzo para por lo menos anotar, cosa que hemos hecho. No pasó en el partido contra Antigua y como diría Celso: “Fue una parida”.

”Hemos hablado con mi cuerpo técnico de que en este tipo de series con este reglamento, es mejor inclusive que cerrés de visita que en casa. Entonces, nosotros acá sabemos bien que primero lo que tenemos que hacer es ganar el partido, que fue lo que hablamos para el segundo partido contra Antigua.

”Era ganar el partido, independientemente de si ellos nos pudieran anotar o no. Acá jugando los primeros 90 minutos sí que es importante ganar el partido; y al ganar el partido, tener esa ventaja.

”Haremos todo por conseguirlo para después planificar para el próximo miércoles en nuestro estadio lo que haya que planificar, de acuerdo al resultado de este miércoles”.

- ¿Qué analiza de este primer partido de la final de la Copa Centroamericana?

- Es un partido importante para todos, para el club, para los jugadores y para el cuerpo técnico. Cuando decidimos aceptar la invitación de Liga Deportiva Alajuelense para agregarnos al club, era con el fin de estar en estas situaciones, de estar jugando finales y esta será la primera final que nosotros estaremos participando desde que ingresamos a la Liga.

”El venir acá a jugar en un sitio donde nos han atendido muy bien, en donde el equipo rival es un ejemplo de organización, ya que lo que está haciendo y su segunda presencia en una final de Copa Centroamericana habla bien del trabajo de Otoniel Olivas.

”Estamos listos para enfrentar estos dos partidos y esperando por supuesto sacar un resultado positivo de acá. Cuando uno habla de esto es ganar, y después ya pensar en el próximo miércoles en recibirlos en Alajuela”.

Alexandre Guimaraes y Celso Borges fueron padre e hijo por primera vez en rueda de prensa

- ¿Cómo conformará la defensa?

- Lo más tranquilo que puede tener un entrenador es saber que en todas las posiciones está bien cubierto por titular o no titular. En este caso nosotros hemos ido dando oportunidad a Santiago desde hace varios partidos, con el fin de que cuando estuviera en este tipo de situaciones, nos confirmara que podíamos confiar en él. Lo ha hecho estupendamente bien.

”Cualquier decisión que tome con respecto al plantel que arranca el partido o no, es una decisión basada en la tranquilidad de saber que todos están queriendo aportar y que todos han entendido lo que debe de ser un equipo para llegar a estos partidos finales”.

- ¿El once titular que usó ante Puntarenas FC sería el referente para la alineación contra Real Estelí?

- Cada partido es diferente, nosotros hemos ido encontrando en estos últimos partidos diferentes tipos de características de nuestros jugadores para enfrentar equis o ye situación. Eso creo que en estas instancias nos han ayudado para rematar el torneo nacional, quedando en primer lugar, y nos ha ayudado para tomar las decisiones que tengamos que tomar para jugar estas finales.

”En un partido nosotros optamos por jugar con dos torres gemelas (Jonathan Moya y Alberto Toril), otro partido decidimos jugar con puntas con más movilidad, en otros partidos hemos decidido jugar con dos enganches. Lo de este miércoles a las 7 p. m. ya veremos qué es lo que escojo”.

- José Giacone recientemente se acaba de ir del Cacique Diriangén para Saprissa y él le ganó el clásico. ¿La sombra de esa derrota lo cubre para el partido de este miércoles?

- Vea que José Giacone fue hasta entrenador de Celso en liga menor, entonces nos conocemos todos. Sé que él hizo una extraordinaria labor acá en Nicaragua, pero por supuesto que llamarlo... no creo ni que él me hubiera llamado tampoco. Así que nosotros tenemos suficiente información para enfrentar estas finales y con las informaciones que tenemos esperamos poderlas sacar adelante.

Otoniel Olivas habla previo a final Alajuelense vs. Real Estelí

