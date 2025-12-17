Celso Borges marca el tono de Alajuelense para la final contra Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense afina detalles para el momento de verdad. Con la mirada fija en el duelo de este miércoles en el Estadio Ricardo Saprissa, el capitán rojinegro, Celso Borges, tomó la palabra.

En la Liga no hay triunfalismos, sino ganas para afrontar esta final en la que los manudos esperan que el desenlace sea diferente al de los últimos intentos.

Como parece lógico en esta instancia, a nivel de afición se respira un ambiente donde la tensión y la expectativa se entrelazan y el mediocampista cree que el aprendizaje obtenido tras los tropiezos del pasado debe ser el combustible para que el equipo pueda culminar la faena esta misma semana.

“Queremos hacerlo bien, seguir en la buena línea que llevamos y va a estar muy pareja la serie y es bonito que la final sea un clásico y esperamos lo mejor”, comentó Celso Borges.

El futbolista de Alajuelense evitó caer en el juego de las etiquetas. Para el capitán manudo, la serie se presenta sumamente pareja al enfrentar a los que, a su juicio, son los dos mejores equipos del torneo.

Además, indicó que una final de esta magnitud se asume con la seriedad que amerita un clásico, esperando que el espectáculo esté a la altura de la historia de ambas instituciones.

Indicó que el equipo se encuentra en un estado físico y anímico óptimo, con el deseo ferviente de que ruede el balón.

Más allá de lo táctico, el 5 de la Liga ejerce un rol de mentor dentro de la planilla. Consciente de que el tiempo en el fútbol es un recurso finito, su mensaje para los jugadores más jóvenes del plantel es que disfruten lo que van a vivir.

“Que lo disfruten, porque realmente llegar a la final siempre es un privilegio y a veces el tiempo pasa muy rápido. Uno no se da cuenta de lo que está jugando hasta que ya pasó por ahí, entonces a disfrutar esto y a la vez tomarlo con seriedad, porque este miércoles queremos ganar”, citó Celso Borges.

Consultado sobre las expectativas de la afición que se reflejan en la manera en la que las entradas para el sábado se agotaron desde la preventa, indicó que el equipo no puede pensar en lo que será el partido del sábado, cuando primero tienen por delante un clásico importantísimo este miércoles en Tibás.