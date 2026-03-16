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Celso Borges: ‘Hay que mantener la cabeza bien tranquila’

Celso Borges respondió múltiples consultas de los medios de comunicación, a pocas horas de un partido crucial para Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense permitió ver quince minutos de su práctica antes del juego ante LAFC, tal y como lo dicta el protocolo de Concacaf en Concachampions.
Liga Deportiva Alajuelense permitió ver quince minutos de su práctica antes del juego ante LAFC, tal y como lo dicta el protocolo de Concacaf en Concachampions. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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