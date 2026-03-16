Celso Borges: ‘Hay que mantener la cabeza bien tranquila’

Liga Deportiva Alajuelense permitió ver quince minutos de su práctica antes del juego ante LAFC, tal y como lo dicta el protocolo de Concacaf en Concachampions.

Celso Borges solo piensa en el gran reto que tiene Liga Deportiva Alajuelense este martes 17 de marzo ante LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf.

Lo que pasó hace una semana en Los Ángeles se repitió ahora en Turrúcarres: el capitán rojinegro se sentó al lado de Óscar Ramírez en la rueda de prensa previa a un juego trascendental.

De arranque, el mediocampista dijo que a ellos como grupo les toca acatar el plan de juego que se tiene, partiendo del convencimiento y el compromiso de todos, como se vio en Estados Unidos. También aseguró que el fútbol es emocional y que los latinoamericanos lo son todavía más.

“Pero hay que saber llevarlo con inteligencia y saber conducirlo bien, es algo a lo que le sacamos provecho. Hay que mantener la cabeza bien tranquila, no dejarse llevar por la euforia en la que va a estar el estadio”, manifestó Celso Borges.

Celso Borges tiene confianza plena en que Liga Deportiva Alajuelense dará de qué hablar otra vez ante LAFC. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

La serie entre la Liga y LAFC se encuentra 1-1 y el gol de visita en este momento juega a favor de los rojinegros. Además, el futbolista está seguro de que jugar en casa otorga también una ventaja emocional.

“He vivido ambientes muy bonitos en el Morera y estoy seguro que el de este martes no va a ser la excepción. Espero a la gente súper entonada con nosotros, apoyando cada segundo. El estadio ruge y es esperar sentir el rugir durante todo el partido y que seamos uno más”, subrayó.

El partido de este martes entre la Liga y LAFC será con el Estadio Alejandro Morera Soto lleno, y eso le da una buena espina al capitán de la Liga.

“Desde que salimos del hotel sentimos todas las buenas vibras, el cántico de la gente con nosotros y esperando darles una alegría, que es lo que más nos gusta de este deporte, es ver a la gente feliz. Ojalá que así sea”, comentó Celso Borges.

En esta serie, si el partido termina 0-0 avanza la Liga; si se registra otro 1-1 sería la única manera de que este duelo se extienda a tiempos extra y hasta penales, en caso de ser necesario.

Un empate en el Morera Soto con goles (2-2, 3-3, 4-4) le daría el boleto al equipo angelino. O bien, el que gana avanza.

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