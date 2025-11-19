Celso Borges estalla en lágrimas por el dolor de una dura eliminación

Volvió del retiro de la Selección y fue uno de los jugadores cuyo llamado pidió una parte de la afición; sin embargo, este martes 18 de noviembre, Celso Borges Mora terminó frustrado y entre lágrimas al masticar la eliminación de Costa Rica de la Copa del Mundo 2026.

Celso recibió el consuelo de Kendall Waston en la cancha al finalizar el compromiso y, al final, agradeció a los aficionados aplaudiendo mientras dejaba la cancha del Estadio Nacional, hoy conocido como INS Estadio.

“Siento una gran tristeza, una gran molestia. Es una gran decepción no ir a un Mundial más. Se vienen años diferentes a los que hemos estado acostumbrados siempre. Debemos asumir lo que ha pasado porque no es poca cosa”.

Celso, quien buscaba clasificarse a su cuarto Mundial, luego de estar presente en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, ya había sufrido la frustración de quedar fuera de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

“Cuando quedamos fuera en el 2009 fue un golpe bastante fuerte, pero nos ayudó mucho para entender lo que había sucedido. Entonces, creo que se debe ver como una oportunidad para comprender lo que significa quedar fuera de un Mundial”, añadió Borges

Celso, de 37 años y actual jugador de Alajuelense, había estado alejado de la Tricolor al no ser tomado en cuenta por los anteriores entrenadores, como Gustavo Alfaro y Claudio Vivas. Fue en los últimos cuatro partidos cuando recibió el llamado de Miguel ‘Piojo’ Herrera, aunque al final solo actuó contra Haití. En la Fecha FIFA de octubre estuvo lesionado y contra Honduras fue a la banca.

“A veces ese tipo de golpes ayuda al crecimiento personal y profesional, y de mi parte veremos qué depara el futuro”, admitió Borges, quien posiblemente jugó su último partido como seleccionado nacional, tras una larga trayectoria.

Entre lágrimas, Celso confesó que fallaron muchas cosas que al final repercutieron para quedar fuera de la Copa del Mundo.

“Venir a la Selección siempre fue una alegría muy grande, pero tenemos que asimilarla como parte de nuestras carreras. La vida tiene estas cuestiones. Fueron muchos años, sacrificamos la familia, amigos aniversarios por amor al deporte. Sabemos que tenernos esa responsabilidad social, pero no puedo minimizar lo que sucedió hoy y nos toca perder y no hemos sido lo suficientemente buenos para clasificar a un Mundial”, aseveró Borges.