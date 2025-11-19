Puro Deporte

Celso Borges estalla en lágrimas por el dolor de una dura eliminación

El volante Celso Borges vivió su segunda eliminación de una Copa del Mundo, tras fracasar hace 15 años para Sudáfrica 2010

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde y Juan Diego Villarreal
Costa Rica vs. Honduras
Celso Borges, Keylor Navas (1) y Kendall Waston, junto a Joel Campbell, sufren la eliminación de Costa Rica al mundial del 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso BorgesEliminatoria mundialista de la Concacaf 2025Selección Nacional
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.