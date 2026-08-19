Celso Borges dijo algo que nunca había mencionado sobre Alajuelense y hasta cómo está su vida personal

Celso Borges tiene claro que el fútbol es un asunto de rendimiento.

A sus 38 años, Celso Borges sigue marcando diferencia y en Liga Deportiva Alajuelense lo saben. El capitán rojinegro afirma que se siente bien, con energía y disfrutando mucho su tiempo en cancha.

En este momento de su carrera le da mucha importancia al presente, a lo que puede hacer hoy. Su contrato con los rojinegros se vence en diciembre, pero eso no lo inquieta.

“Igual que la vez pasada, de eso íbamos a hablar hasta que acabara el torneo, pero no es lo que pienso, es cómo me siento y siempre uno se puede sentir muy bien, pero las dos partes tienen que estar en sintonía. Entonces, al final del torneo lo veremos”, expresó Celso Borges en una entrevista que concedió al periodista Anthony Porras en el Facebook de Columbia.

En esa charla en el hotel de concentración de la Liga en El Salvador, el periodista le preguntó si Alajuelense será el último equipo en el que jugará. Y su respuesta fue algo que no había mencionado hasta ahora.

“Yo creo que aquí ya será en la Liga... Es fútbol y por supuesto que cualquier cosa puede suceder, pero es un lugar en donde me encuentro muy feliz y siento que hay un respeto por parte de todos en la institución, de la afición y compañeros. Entonces, me siento muy bien aquí”, afirmó Celso Borges.

El mediocampista con trabajo y entrega en la cancha se ganó al liguismo. Y la afición estuvo de acuerdo en aquel momento cuando Bryan Ruiz se retiró y le heredó la capitanía.

“Ha sido una labor más que todo colectiva. Evidentemente, sentirse querido claro que es bonito, por supuesto que es bonito, pero aquí hay que poner el rendimiento por delante siempre”, aseguró.

Según él, la única manera de retribuir el cariño y mostrar su agradecimiento es intentando estar bien y jugar bien.

¿Ya decidió qué quiere hacer cuando se retire? “Una cosa es decidirme y otra es estar preparado. He tratado de preparar diferentes áreas de mi vida para que en el momento que toque, poder hacerlo.

”Por esa parte, llevo años, casi desde que empecé, planificando la vida después del fútbol porque se acaba y ya no es un tema tabú”, respondió.

Tiene muy claro que en algún momento se acabará su carrera como futbolista profesional, que es algo que cuesta asimilar.

“Porque todo lo que conocemos en nuestras vidas es jugar fútbol, no tenemos otra manera de vivir. No hemos conocido otra manera. Lejos de que me asuste, es una parte que ya, con mucho trabajo psicológico, lo he podido ver como una parte más de la vida. Va a ser difícil, sin duda, por supuesto, pero una parte más”, comentó.

Celso Borges tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de este año. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Cuando llegue ese momento, no se ve haciendo otra cosa que no esté relacionada al fútbol, porque es lo que a él lo mueve, por más que también le guste la música.

Él mismo dice que el fútbol ahora tiene muchísimas ramas y ya tuvo la oportunidad de vivirlo desde cabina y en el set como comentarista y analista, en TUDN y en Fox.

“Me ha gustado, la experiencia ha sido muy bonita, también tuve suerte porque me trataron muy bien, me trataron de aconsejar mucho y yo escuchando lo que quería, pero sí, lo disfruté”, citó.

Celso Borges también siempre ha sido muy reservado fuera de la cancha. Y en esta conversación respondió que cómo está en este momento de su vida, como ser humano.

“Bueno, a ver, yo creo que uno siempre pasa por momentos difíciles y por otros que son más llanos, entonces han sido años un poco complicados, pero de todo se sale”, contestó, sin ahondar en más detalles.

De suplente a titular con Ismael Rescalvo

Cuando empezó este semestre, Celso Borges aparecía como suplente en las formaciones de Ismael Rescalvo y ya se murmuraba que posiblemente iba a tener menos participación.

“Lo tomé bien, porque entiendo que son roles, a veces toca empezar desde el banquillo, a veces toca ser titular, otras veces tal vez no lo tomen en cuenta a uno para un partido y hay que entender todas las partes. Si uno está dentro de una institución, si uno está dentro de un equipo, aquí lo más importante es que el equipo gane”, expresó.

Añadió que en el ego de un futbolista, cualquiera siempre quiere jugar, pero que hay que entender los roles.

“Tal vez entrando de cambio uno puede hacer diferencia, o tal vez apoyando a sus compañeros los puede animar a que hagan ellos la diferencia y aprender. Los roles de un futbolista nunca son definidos, pero la actitud sí”, recalcó.

A Celso Borges le gusta la Copa Centroamericana

Alajuelense jugará este jueves su tercer partido en la fase de grupos de una Copa Centroamericana en la que se presenta como el tricampeón de la competencia.

“En esta copa nos ha ido bien y el equipo ha podido soportar la presión de ser campeón, campeón y campeón. Creo que nos gusta y nos gusta este tipo de presión, porque representa que hemos hecho algo bien”, apuntó Celso Borges.

Celso Borges hizo un partido muy completo el sábado pasado, cuando se lució hasta con un sombrerito. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Dijo que la competición a él le agrada, porque se ha organizado muy bien y que incentiva el crecimiento competitivo entre los clubes en Centroamérica.

“Nos gusta competir al máximo nivel de nuestra área y es bueno para todos, es bueno para el área este tipo de torneos porque realza poco a poco el nivel de todos los equipos”, citó.

Al hablar de la versión actual de la Liga, indicó que es “muy madura”, porque ya la gente joven tiene un poquito más de rodaje en competición internacional y en competencia nacional.

“Poco a poco el grupo se ha ido asentando y bien guiado hacia qué es lo que quiere la institución y nos encontramos en esa fase. Por supuesto que en la Liga siempre hay mucho jugador joven, que viene haciendo sus primeros pasos.

”Pero ya hay un grupo de entre 21 a 24 años que ya tiene un rodaje importante y eso permite trasladar el mensaje desde la cúpula de los más experimentados a los más jóvenes de buena manera. Porque hay muy buena conexión entre ese grupo de 21 a 24, de 25 a 30 y luego los mayores como yo (ríe)”, concluyó.

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