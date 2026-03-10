Celso Borges cree que Alajuelense puede sacar un buen resultado en Los Ángeles

Celso Borges fue el encargado de acompañar a Óscar Ramírez en la rueda de prensa previa al juego entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf.

Celso Borges se sentó al lado de Óscar Ramírez en la sala de prensa del BMO Stadium, en Los Ángeles, California y el capitán de Liga Deportiva Alajuelense se siente optimista para el reto que afrontan ante LAFC en Concachampions.

“Es diferente llegar de dos victorias a que llegáramos perdiendo o empatando. Es otra sensación, y es bueno, porque también el fútbol es emocional. Y si el equipo se encuentra bien en esa parte, pues puede acortar distancias también un poco”, apuntó Celso Borges.

Dijo que para ellos es un privilegio disputar una competición de este nivel y cree que Alajuelense tiene la capacidad para sacar un buen resultado en Estados Unidos este martes, que les permita que el juego de vuelta sea más sencillo, en su casa.

Ante la consulta de cómo contarrestar a un equipo tan fuerte y con figuras de renombre como Hugo Lloris, Denis Bouanga y Son Heung-min, el capitán de la Liga dijo que la clave está en sus propias fortalezas.

“Ellos son buenos jugadores, es buen equipo, pero nosotros también lo somos. Podemos jugar o sacar un juego también que se nos haga cómodo; que podamos estar controlando el juego en las dos situaciones, defensivamente y ofensivamente”, indicó.

Para eso, considera que necesitan concentración total y mucha comunicación, estando muy atentos, porque sí tiene muy claro que cualquier error, en este nivel sí lo cobran de inmediato.

Hace tres años, la Liga le ganó a LAFC en el BMO Stadium y el volante aseguró que lo que pasó en ese juego les enseña que sí se puede, ante cualquier situación. Con conocimiento de causa dijo que históricamente, el fútbol de Costa Rica también está lleno de grandes hazañas deportivas.

En aquella serie, LAFC venció a la Liga 3-0 en el Morera Soto, con un triplete de Denis Bouanga. En el partido de vuelta, el equipo costarricense ganó en el BMO Stadium por 1-2.

Los rojinegros marcaron con Giancarlo González y Aarón Suárez y estuvieron cerca de un gol más, que hubiese enviado la serie a tiempos extra, pero Carlos Vela anotó para LAFC a siete minutos del final.

“Es verdad que también son dos equipos diferentes a los que en ese momento se enfrentaron, pero sí es bueno tener eso a nuestro favor, y es algo emocional que utilizamos como para saber que se puede sacar un buen resultado”, destacó Celso Borges.

