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Celso Borges, capitán de Alajuelense: ‘Somos los responsables de estar en esta situación’

Celso Borges dijo que desde que forma parte de Liga Deportiva Alajuelense es la primera vez que experimenta una situación como la actual

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Por Fanny Tayver Marín
Celso Borges disfrutó de un café en las salas de espera del aeropuerto Juan Santamaría.
Celso Borges asegura que todos los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense tienen que ser muy autocríticos. (LDA/LDA)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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