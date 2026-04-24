Celso Borges, capitán de Alajuelense: ‘Somos los responsables de estar en esta situación’

Celso Borges asegura que todos los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense tienen que ser muy autocríticos.

Celso Borges reaparece en convocatoria con Liga Deportiva Alajuelense, después de una dolencia muscular que sufrió en el partido contra Guadalupe y que lo dejó fuera del clásico.

El capitán de los rojinegros atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión antes del juego de este jueves contra Puntarenas FC y afirmó que ya se encuentra totalmente recuperado.

No faltaron las preguntas sobre el momento de la Liga, que se encuentra al borde la eliminación y que para evitarlo, tiene que vencer al Puerto y a Liberia, y cruzar los dedos para que el descendido Guadalupe derrote a Cartaginés.

“Tenemos que ganar para tener ese rayo de esperanza al final, puede pasar cualquier cosa, pero tenemos que ganar”, comentó Celso Borges en Columbia.

¿Qué ha pasado con la Liga? “Ha costado, creo que no ha sido nuestro mejor torneo, es la verdad, estamos en esta situación, aceptarlo y tratar de mejorar. A veces salen estos torneos, no es típico, porque tenemos años de estar disputando finales, nos tocó y lo asumimos porque somos los responsables de estar en esta situación y tenemos que ganar”, respondió el mediocampista.

Él ni siquiera quiere pensar que el campeón nacional quede eliminado esta noche.

“Nos toca jugar, hacer la valoración vendrá después del domingo y ojalá que sea algo feliz para nosotros. Siempre tiene que haber un análisis y los jugadores somos muy responsables de lo que sucede”, recalcó.

Además, dijo que desde que forma parte de Liga Deportiva Alajuelense, es la primera vez que se encuentra en una situación así, entre la incertidumbre a estas alturas, porque los rojinegros siempre han sido muy constantes en cuanto a presencias en rondas finales.

De hecho, la última vez que la Liga no se clasificó a una instancia final fue hace siete años, cuando el equipo estaba a cargo del técnico colombiano Hernán Torres y Celso todavía era legionario.

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