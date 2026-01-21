Caso cerrado: así se resolvió la denuncia de exempleado contra Keylor Navas

Keylor Navas fue noticia fuera de la cancha por el conflicto con su exempleado. Aquí, en el partido de Pumas el 18 de enero ante León por la Liga MX.

La denuncia por trabajo en condiciones irregulares de un exempleado contra Keylor Navas, el legendario arquero costarricense reconocido en todo el mundo, fue archivada después de una investigación infructuosa, indicó el miércoles la fiscalía de Versalles a la AFP.

En esa denuncia, presentada en el tribunal de Versalles en mayo de 2024, ese hombre, que tenía entonces 35 años y que trabajó como asistente en el domicilio del futbolista y su familia durante dos años desde marzo de 2021, acusaba a Keylor Navas de haber contravenido el código laboral vigente en Francia.

Según su versión, trabajaba sin contrato y en “negro”, lo que permitía que se le impusiera un volumen horario y unas condiciones de trabajo no ajustadas al derecho social francés.

Contactada por la AFP, la abogada de este empleado, Lola Dubois, no deseó hacer comentarios al respecto.

Llegado al PSG en 2019 desde el Real Madrid, Navas (ahora 39 años) dejó el club de la capital francesa a mediados de 2024 y puso rumbo a Argentina (Newell’s Old Boys), desde donde fichó el año pasado por los Pumas de México.

En su etapa en el PSG, Navas jugó 114 partidos. Antes de ello había brillado en el Real Madrid (2014-2019), donde conquistó tres Ligas de Campeones europeas, y con Costa Rica estuvo en tres fases finales mundialistas.

En su momento, la denuncia le dio la vuelta al mundo, pero finalmente el caso termina archivado, lo cual significa que ni siquiera llegará a juicio.

El arquero casi nunca habló públicamente del tema; poco después de formulada la denuncia dijo que actuaría junto con sus abogados para iniciar acciones contra lo que calificó de “acusaciones falsas e infundadas”.