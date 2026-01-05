Cartaginés y Alajuelense mostraron de todo un poco (hasta ‘shoot-outs’)

Cartaginés se dejó el punto extra en los shoot-outs, luego de empatar 0-0 con Liga Deportiva Alajuelense.

El Club Sport Cartaginés salió con su equipo titular, estrenando a Amarini Villatoro en el banquillo; mientras que Liga Deportiva Alajuelense presentó un equipo plagado de cachorros en el juego con el que se abrió el telón de la cuadrangular 90 Minutos por la Vida.

Eso sí, los dos equipos enviaron a la cancha como titulares a dos de sus leyendas. Paolo Jiménez jugó con el cuadro brumoso durante 14 minutos; mientras que Javier Delgado estuvo casi 12 minutos en cancha, sudando la camisa rojinegra, como en los viejos tiempos.

“No tuve la oportunidad de jugar en esta cancha con la Selección Nacional y fue un placer, uno devuelve el casete años atrás y estoy feliz por ser parte de esta actividad”, expresó Javier Delgado.

Cartaginés tenía el control del partido, pero Óscar “Macho” Ramírez veía con atención desde el banquillo lo que hacían los futuros jugadores de la Liga.

Los shoot outs tenían a todos en vilo en el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Poco a poco, ese kínder de los manudos inclusive se animó e intentaba ir al frente. Después de 15 minutos, persistía el 0-0.

En el complemento, la tónica no varió. Hubo un remate desviado de media distancia de Cartaginés; mientras que Alajuelense lo buscó con un cabezazo de Javier Alvarado que atrapó Kevin Briceño.

“Llevo apenas tres días con Cartaginés y este equipo tiene material para competir por el título”, expresó Amarini Villatoro, quien adelantó que en los siguientes días podrían llegar entre tres y cuatro futbolistas.

Con el 0-0 en el primer partido de la cuadrangular 90 Minutos por la Vida, cada equipo sumó un punto. Y Cartaginés se dejó un punto más en los shoot-outs.

Así se dieron los shoot-outs:

- Daniel Velásquez (arquero de Alajuelense) achicó y le negó la anotación a Johan Venegas.

- Esteban Cruz se equivocó con el remate.

- Suhander Zúñiga anotó luego de hacer una exhibición de velocidad.

- Deylan Paz anotó.

- Carlos Barahona anotó con un remate fuerte.

- Ian Moyano intentó un globo y falló.

Eso significa que Cartaginés sumó dos puntos y Alajuelense registró una unidad.

Alineación de Alajuelense

Daniel Velásquez, Dylan Masís, Víctor Maroto, Javier Alvarado, Emanuel Salazar, Javier Delgado, Sebastián Hernández, Ian Carlo Moyano, Esteban Cruz, José Alvarado y Deylan Paz.

Alineación de Cartaginés

Kevin Briceño, Ian Díaz, Carlos Barahona, Luis Flores, Diego Mesén, Paolo Jiménez, Cristopher Núñez, Douglas López, Suhander Zúñiga, Claudio Montero y Johan Venegas.

