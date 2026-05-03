Cartaginés tenía un secreto guardado para las semifinales

Cartaginés tiene un futbolista importante de vuelta para la recta final del Torneo de Clausura 2026.

Cartaginés presenta una alineación ofensiva para el arranque de la semifinal contra Herediano y en la suplencia cuenta con un hombre a quien le tocó ver los últimos diez juegos del Torneo de Clausura 2026 desde afuera.

La última vez que actuó fue el 22 de febrero, en el triunfo de Cartaginés ante Liberia (2-1); pero en ese encuentro, se lesionó.

Después de eso, es hasta este sábado 2 de mayo cuando Johan Venegas reaparece en convocatoria con los de la Vieja Metrópoli. Eso era un secreto que se tenía Cartaginés para las semifinales.

¿Cómo alinean los brumosos? Amarini Villatoro decidió que su equipo afrontará el duelo con un once estelar conformado por Kevin Briceño, Fernán Faerron, Marcelo Pereira, Douglas López, Cristopher Núñez, Juan Gaete, Luis Flores, Carlos Barahona, Ricardo Márquez, Suhander Zúñiga y José Mora.

Mientras que en suplencia, Cartaginés tiene a Darien Hidalgo, Marcelo Hernández, Rándall Cordero, Diego González, Dariel Castrillo, Bernal Alfaro, Geancarlo Castro, Claudio Montero, Johan Venegas y Elian Lanfranchi.