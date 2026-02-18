Cartaginés sueña sin importar distancias millonarias entre el fútbol de Centroamérica, México y MLS

Amarini Villatoro, Diego Mesén y Luis Flores esperan con ansias el partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps en la Copa de Campeones de Concacaf.

Amarini Villatoro se sentó junto a Cristopher Núñez en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles 18 de febrero entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps, en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf. El duelo empezará a las 9:06 p. m. en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

El técnico chapín promete que los brumosos lucharán competir contra un rival poderoso, aunque tampoco puede omitir las distancias con respecto a un equipo que es el actual subcampeón de la Major League Soccer (MLS) y de la propia Concachampions.

- ¿Cómo se plantea este partido teniendo tan poco tiempo? ¿Qué deben priorizar?

- Yo creo que es un partido donde debemos ser muy inteligentes, por las etapas que pueda tener el juego. Es un equipo acostumbrado a otra intensidad, y primero debemos hacer eso, igualar la intensidad que pueda presentar el rival. Recordar que estamos en casa y es importante sacar una ventaja en casa. Si uno quiere aspirar y soñar con tener posibilidades en la serie.

”Ningún equipo centroamericano es favorito contra un equipo de MLS o Liga MX; pero la posibilidad está de competir. Hay que ser inteligentes y poder competir. A nivel internacional hay que ser muy ordenados, ser muy solidarios, estar muy en bloque, ser muy compactos y no regalar espacios y tener una alta concentración ante la exigencia.

”Son rivales que tienen un mayor grado de efectividad y uno no puede dejarles opciones, o cometer errores. Son equipos que generalmente lo saben aprovechar”.

- ¿Qué conoce del rival?

- Es un equipo que tal vez no ha tenido un juego oficial, pero son equipos muy serios y en el caso del rival hizo una pretemporada en España y allá enfrentó equipos de Dinamarca, de España y de Francia, fueron alrededor de cinco partidos de buen nivel y todo eso sirve. Oficialmente puede ser el primer partido, pero es un equipo que viene con ritmo de esa pretemporada. Con un cuadro llamativo, porque entre el once que han venido manejando de lo que fue hace un año caso que enfrentaron a Saprissa, mantienen una base de cinco o seis jugadores.

”Manejan un sistema de 4-2-3-1 con mucha explosividad por las bandas y presionan alto. Tenemos que tener cuidado en la salida, es muy intenso en salida y con una columna vertebral que la han tratado de mantener por años. Y les ha dado frutos el proceso. Un ejemplo de que hay que tener paciencia.

”Ellos pasaron de una etapa regular al último torneo donde fueron subcampeones y perdieron la última final contra el Inter de Miami, haciendo una gran temporada en la MLS. Es un rival de respeto, estamos enfrentando al subcampeón de la MLS y son rivales que automotivan a competir de buena manera y podemos competirle, podemos ir por la hazaña de pasar la serie y estamos preparados para eso”.

Amarini Villatoro cree que Cartaginés puede hacerlo bien ante Vancouver Whitecaps en la Copa de Campeones de Concacaf. (Jonathan Jimenez Flores/Jose Cordero)

- Usted dijo que hay que competir, pero saber competir. ¿Cómo manejará eso?

- Creo que ser inteligentes, es claro que en estas llaves de ida y vuelta cuando cuenta el gol de visita hay que mantener el arco en cero. Pero darle toda la iniciativa a rivales como el que vamos a enfrentar con jugadores de calidad y ponerlos cercanos al arco, nosotros mismos nos podemos complicar.

”No hay que ser atrevidos, pero no meter el bus atrás. Hay que manejar los bloques de presión en zona media y que podamos estar cerca del arco de ellos y competir inteligentemente”.

- ¿Cómo ha sentido la presión anímica?

- Sabemos que estamos representando al fútbol de Costa Rica y hay que tratar de hacerlo bien. Al final uno lleva la bandera del país y trato de incidir en el jugador de tener dignidad, orgullo y representarlo de la mejor manera. Para Cartaginés es importante, estaba viendo una estadística y es algo que el club debe cambiar y mantenerlo. Que este tipo de escenarios nos acostumbremos de buena manera, que no pase de manera esporádica.

”No debemos buscar aparecer en este tipo de escenas tantos años después. La regularidad empieza por el torneo nacional, buscar la clasificación a Copa Centroamericana, competir en Copa Centroamericana y ganarnos el derecho de estar aquí. Que esto sea algo continuo, anual, que se mantenga y te llena de posibilidades”.

- ¿Cuánta distancia siente entre el fútbol de Canadá y la MLS con respecto a los clubes de Centroamérica?

- La diferencia está en la inversión de la plantilla, tenemos un rival al frente que vale más de $100 millones. Y a partir de ahí, el periodista, el que hace un análisis de fútbol dará un favorito y en la serie el favorito según esa estadística serán los equipos del norte, porque son los que invierten más.

”Tienen futbolistas que han jugado en Europa, en Argentina, en el alto nivel. Eso no quiere decir que uno no pueda competir y hazañas en el fútbol se han dado. Vamos por la hazaña, vamos a competir inteligentemente, pero eso no cambia.

”Decir que nosotros somos favoritos contra Whitecaps creo que no es así, hay que ser honestos. Decir que no podemos competir, sería mediocre, porque cuando uno entra a la cancha quiere ganar y confío mucho en mis jugadores en que puedan competir. Aun ante el favoritismo del rival, creo que podemos estar a la altura de la serie y competir a partir del primer minuto.

”Estar peleando la serie puede ser un buen escenario para mí, para el grupo, para la institución. Y vamos a tratar eso, con los jugadores que tenemos creo que podemos hacer un buen partido este miércoles y poner a un lado esa diferencia que puede ser abismal en números, en plantilla, en nombres y en la cancha demostrar que podemos estar a la altura y dejar que lo otro sea solo un número”.

- ¿Qué es lo que más le interesaría proyectar en cancha?

- El año pasado para nuestro rival fue histórico llegando a la final de Concacaf y MLS, habla del proceso de ellos, identificado por la continuidad del plantel y con figuras como Thomas Müller. Creo que esa palabra proceso es pecado mencionarla porque somos muy mediáticos con resultados.

”Nosotros nos basamos en los últimos juegos que tuvieron con San Diego, Inter de Miami, alguna información de los partidos en España. Un partido oficial de esta temporada no tenemos. Lo que ayuda es la continuidad con su entrenador y su plantel, es una base y eso nos permite tener un estudio.

”Si nosotros queremos competir tenemos que ser solidarios en la cancha y ganar como equipo. Un punto fuerte es que a pesar de tener jugadores de calidad individual, que eso se ponga al servicio del equipo, es muy compacto”.