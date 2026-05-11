Cartaginés sorprende al anunciar salida de un peso pesado

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cartaginés ya empieza a reestructurar su nómina para la próxima temporada.

El Club Sport Cartaginés inicia los movimientos en su nómina, luego de no superar las semifinales del Torneo de Clausura 2026 y su primer anuncio oficial es la salida de un peso pesado.

Se trata del atacante Johan Venegas, quien ya no forma parte del equipo dirigido por Amarini Villatoro.

“¡Gracias Johan! Informamos que Johan Venegas no seguirá ligado a nuestra institución. Le agradecemos la entrega mientras vistió nuestra camisa”, publicó Cartaginés.

El sábado pasado, él ingresó de cambio y en las declaraciones que venció en la casa de Herediano, Johan Venegas manifestó: “Arriesgué al final, pero esto era todo o nada. No se dio ninguna opción para concretar y solo queda seguir. Tuve un desgarro, y lastimosamente durante la recuperación sufrí una recaída, luego otra, y así es esto. Traté de estar para 30 minutos, pero no tuvimos profundidad”.

Cartaginés le dio las gracias a Johan Venegas tras su paso por el club. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Durante los últimos meses, Johan Venegas tuvo que hacerle frente a una lesión. Ahora es jugador libre y su futuro no está definido.

Cartaginés no solo le hará frente al Torneo de Apertura 2026 que empezará a finales de julio, sino que los brumosos también dirán presente de nuevo en la Copa Centroamericana de Concacaf.