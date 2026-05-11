Puro Deporte

Cartaginés sorprende al anunciar salida de un peso pesado

El Club Sport Cartaginés empezó los movimientos en su planilla

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Por Fanny Tayver Marín
Semifinales partido de vuelta Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026.
Cartaginés ya empieza a reestructurar su nómina para la próxima temporada. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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