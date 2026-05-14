Cartaginés sigue la sacudida en su equipo y da a conocer salida de otro futbolista

El Club Sport Cartaginés se comporta como uno de los equipos que presentan más movimientos en las últimas horas y la sacudida que empezó tras la eliminación del Torneo de Clausura 2026 sigue con réplicas diarias.

Los brumosos anunciaron este jueves la salida del delantero colombiano Ricardo Márquez, quien llegó al equipo como una carta goleadora, pero quedó en deuda.

En una de sus primeras comparencias ante la prensa, en zona mixta, el cafetero aseguró que en torneo marcaría unos ocho goles, pero solo convirtió un tanto en el campeonato nacional y otro en el Torneo de Copa.

De hecho, “El caballo”, como lo apodaron en el fútbol colombiano, protagonizó una escena pocas veces vista en partidos de Primera División, cuando tras fallar una ocasión frente al marco, la frustración lo llevó a llorar de impotencia en pleno cotejo.

“Informamos que Ricardo Márquez no seguirá ligado a nuestra institución. Le agradecemos la entrega mientras vistió nuestra camisa”, apuntó Cartaginés en sus redes sociales.

Ricardo Márquez se convirtió en la cuarta salida de Cartaginés. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

De Cartaginés han salido Johan Venegas, Marcelo Pereira, Suhander Zúñiga y Ricardo Márquez.

Mientras que el equipo de la Vieja Metrópoli fichó a Manuel Morán y a Joaquín Alonso Hernández.