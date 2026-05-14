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Cartaginés sigue la sacudida en su equipo y da a conocer salida de otro futbolista

El Club Sport Cartaginés ha tenido una semana muy movida en su plantilla tras la eliminación en el Torneo de Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Ricardo Márquez saca un remate en el partido entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés.
El colombiano Ricardo Márquez solo duró unos cuantos meses en Cartaginés. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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