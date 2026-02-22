Cartaginés se afina para Vancouver y agrava el mal momento de José Saturnino Cardozo

Cartaginés se marcha afinado, motivado para enfrentar al Vancouver Whitecaps en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los brumosos hicieron lo que debían en casa, ante su gente: ganar y llenar de ilusión a los aficionados de que el próximo miércoles pueden dar la campanada en el máximo torneo de clubes en el área.

Los de la Vieja Metrópoli van a su juego más importante contra el equipo canadiense; la serie está 0-0 y los brumosos sueñan con avanzar.

Pero antes había un compromiso que saldar de manera positiva y Cartaginés lo hizo al derrotar 2-1 a Liberia.

Dicho sea de paso, algo sucedió con el cuadro aurinegro, no es ni la sombra del plantel que clasificó a semifinales en el certamen pasado.​

José Saturnino Cardozo y su escuadra no dan pie en bola y suman cuatro partidos seguidos con derrota.​

Liberia comenzó bien el partido, incluso se puso arriba en el marcador y dio la sensación de que cortaría la mala racha de resultados negativos, pero bastó con que Cristopher Núñez dejara el banquillo y que Fernando Lesme saliera lesionado en el primer tiempo para que los pamperos se desaparecieran.

​Al minuto dos, Liberia dio el primer aviso, en remate de cabeza de Abner Hudson, tras el centro de Mauricio Villalobos.​ Hudson llegó solo, pero no golpeó la pelota con contundencia.​

Quien sí le dio al balón como se debe fue Fernando Lesme, quien al minuto 16 abrió el marcador.​

El centro fue de Waylon Francis desde la izquierda y Lesme se elevó para sorprender a Faerron, quien no se percató de que le llegaba por atrás, y anotó.​ Kevin Briceño fue responsable de la conquista, porque la pelota se le fue en medio de las piernas.​

Antes del gol de Lesme, el paraguayo abombó las redes al minuto 5, pero apareció el VAR para determinar que el atacante estaba fuera de juego.​

Cartaginés remontó el juego ante Liberia y al final selló la victoria 2-1. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Sin duda, el VAR salvó a Fernán Faerron y a Bernard Alfaro, quienes fallaron en la jugada.

​Faerron tocó para Alfaro, quien tenía una marca encima. Cuando el volante quiso darse vuelta, lo apretó Yoserth Hernández, quien abrió para Erick “el Cubo” Torres, quien hizo un quiebre y disparó.​ Briceño rechazó y el rebote lo tomó Lesme para liquidar, pero el VAR revisó la jugada y determinó fuera de juego.​

Parecía que, con el marcador a favor, Liberia se iba a apoderar del compromiso, pero Lesme se lesionó en la celebración: saltó y, al caer, se lastimó la pierna izquierda, y antes de terminar el primer periodo pidió el cambio.

​Al minuto 20, Cartaginés tuvo para empatar con remate de cabeza de Márquez, pero Antonny Monreal la evitó: le puso el pecho, estaba en la trayectoria de la pelota.​

Dos minutos después, otra vez Monreal le achicó a Márquez, tras el pase de Claudio Montero.​

Monreal estuvo bien, hasta que falló. Johan Venegas se zambulló de cabeza, la bola fue al cuerpo de Antonny, a sus manos, y se le escapó, como si hubiera recibido una barra de jabón.

1-1 al minuto 26 y, como le sucedió a Lesme, Johan se lesionó al caer y le cedió su lugar a Cristopher Núñez.​ Núñez puso las cosas en su lugar: tomó la pelota, movió al equipo, hizo que Cartaginés encimara y marcó un gran gol.​

Cristopher Núñez saltó de la banca para darle el triunfo a Cartaginés. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Márquez le puso el pase en el área, Núñez levantó la cabeza y, con gran técnica, colocó la pelota entre Monreal y el poste de mano izquierda del guardameta. Muy buen gol al minuto 45+4.​

En el segundo tiempo, las cosas no cambiaron, al menos en el resultado, porque Monreal se marchó lesionado.

​Liberia tuvo sus llegadas, pero le faltó profundidad, llegar con fuerza a inquietar a Briceño.

​Cartaginés jugó con el resultado, con el tiempo, para evitar el desgaste innecesario, porque el miércoles tienen un partido durísimo en Canadá, donde los brumosos esperan dar la sorpresa en la Concacaf.