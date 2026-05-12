Cartaginés sacude su planilla y de golpe anuncia dos salidas inesperadas

Si la salida de Johan Venegas causó sorpresa como el primer movimiento anunciado por Cartaginés, la institución de la Vieja Metrópoli causó exactamente la misma sensación unas horas después, al informar que otros dos futbolistas se marchan del club.
“¡Gracias Marcelo! Informamos que Marcelo Pereira no seguirá ligado a nuestra institución. Le agradecemos la entrega mientras vistió nuestra camisa", informó Cartaginés.
El defensor hondureño aportaba seguridad en la zaga brumosa y su salida pareciera que no se trata de una decisión técnica, menos cuando Fernán Faerron también se iría del club, pues desde hace un tiempo viene diciendo que volverá al extranjero.
Al parecer, Marcelo Pereira es pretendido por otros clubes nacionales, pero también existe la posibilidad de que retorne al fútbol catracho.
Pero no es el único, porque también no continuará en el club Suhander Zúñiga. El arte de “gracias” para Suhander podría ir de la mano con mensaje enigmático que el futbolista publicó en una historia en Instagram.
“En la vida si se actúa mal, la vida misma se encarga de cobrarlo de una u otra manera. Dios es fiel”, escribió Suhander Zúñiga.
Y no fue hasta la tarde de este martes cuando Cartaginés se despidió del futbolista, replicando el mismo mensaje con el que dio a conocer la salida de Marcelo Pereira.