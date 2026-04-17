Cartaginés recibe pésima noticia: debe pagar enorme multa tras incidentes ante Herediano

Cartaginés no podrá contar con Luis Flores y el defensa Diego Mesén para el juego de visita del viernes contra Liberia, ambos sumaron cinco tarjetas amarillas.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol le dio una pésima noticia al Club Sport Cartaginés, entidad que recibió la mayor sanción, luego de disputarse la jornada 15 del Torneo de Clausura.

Los brumosos recibieron una sanción económica de ₡1.510.000.

Los de la Vieja Metrópoli fueron castigados con ₡250.000 y un apercibimiento (advertencia) de reducción de aforo del estadio en un 20% para el próximo partido como local, al ser la primera vez en la temporada que se lanzan objetos que por sus características puedan ser considerados por el Tribunal Disciplinario como peligrosos, que no contacten a ninguna de las personas en el terreno de juego o zonas adyacentes.

Este es el desglose:

-₡630.000 al ser la primera vez en la temporada que hay actos de violencia contra personas o cosas.

-₡630.000 al ser la segunda vez en la temporada que hay actos de violencia contra personas o cosas.

Aunque no se detalla en este reporte del Disciplinario, los árbitros denunciaron que el vehículo en el que viajaron al partido -y que permaneció dentro del estadio- apareció con las llantas estalladas a propósito luego del compromiso.

El Tribunal Disciplinario también castigó al jugador Luis Flores con un partido de suspensión y una multa de ₡100.000, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura.

El defensa Diego Mesén recibió un partido de suspensión y una multa de ₡100.000 al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura.

También recibió castigo Robert Vindas Alvarado, miembro de prensa del club, con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200.000 al ser la primera vez en la temporada que insulta, provoca, ofende, amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido.