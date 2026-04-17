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Cartaginés recibe pésima noticia: debe pagar enorme multa tras incidentes ante Herediano

Los brumosos recibieron una advertencia de reducción de aforo del estadio en un 20% para el próximo partido como local

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Por Milton Montenegro
Cartaginés vs. Saprissa
Cartaginés no podrá contar con Luis Flores y el defensa Diego Mesén para el juego de visita del viernes contra Liberia, ambos sumaron cinco tarjetas amarillas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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