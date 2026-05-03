Cartaginés no se queda en lamentos y quiere replicar algo de la fórmula de Herediano

Carlos Barahona y Darril Araya protagonizaron un duelo fuerte, que posiblemente se repetirá el sábado, en el juego de vuelta de la semifinal.

En Cartaginés admiten que jamás pensaron que el Club Sport Herediano llegaría a “enconcharse” en el partido de ida de la semifinal del Torneo de Clausura 2026.

Pero más allá de criticar esa fórmula de José Giacone que por lo general no le falla en estas instancias, los brumosos prometen no quedarse solo en lamentos. Y procurarán replicar la efectividad de su rival.

Ver las estadísticas les da claridad de lo que fue el juego. Herediano solo generó un remate directo durante todo el partido en la Vieja Metrópoli, con una efectividad del 100%, porque el disparo de zurda de Elías Aguilar terminó en gol.

En total, los rojiamarillos tuvieron tres remates, contra 18 de Cartaginés, en una fría noche en la que el equipo de Amarini Villatoro pecó en la puntería.

“Ellos sacaron un resultado muy bueno en nuestra casa, algo que no esperábamos, pero ahora nos toca a nosotros ir a Santa Bárbara, plantear nuestro juego y darle vuelta a esta situación, que sabemos que tenemos la capacidad”, comentó Marcelo Pereira.

Según el defensor hondureño, el Team juega su partido y el técnico lo plantea de la manera defensiva que le conviene y considera que es totalmente válido.

“La verdad es que como equipo grande que es Heredia me sorprende en algo que haga sus líneas muy defensivas, pero de nada vale decir que me sorprendió algo, porque sacó el resultado. Ahora a nosotros nos importa hacer las cosas bien en la semana para poder revertir esto en el campo de ellos”, recalcó.

Marcelo Pereira agregó que el fútbol es de detalles y que a lo interno del vestuario blanquiazul tienen muy claro que cuentan con la capacidad de cambiar el rumbo de esta historia.

“En el partido de vuelta nos lo jugamos todo. Así que vamos a ir a buscar el resultado, que es lo más importante, ganar en esa cancha. Hemos hecho muy buenos juegos, así que apelamos a lo que somos nosotros, una gran institución, grandes jugadores, un gran equipo y confío en que vamos a sacar el resultado”, repitió.

Carlos Barahona exteriorizó un criterio prácticamente idéntico al de su compañero. Al atender a los medios de comunicación, el futbolista se sinceró y dijo que ellos no se esperaban que Herediano llegara a Cartago tan defensivo.

“Pero sabíamos que si venían así, teníamos que ver cómo hacemos para romper ese bloque. Lastimosamente, ellos hicieron la única que tuvieron y anotaron”, citó Carlos Barahona.

También contó que a lo interno de Cartaginés no se dan por derrotados, cuando se encuentran a la mitad del camino.

“Tenemos que estar positivos y entre semana entrenar más que todo la parte de decisión a la hora de llegar al marco y hacer las que tenemos, porque así estaremos más cerca de la victoria”, expresó.

En Cartaginés confían que su equipo sí anote en el Estadio Carlos Alvarado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al analizar lo ocurrido, recordó que los brumosos tuvieron la posesión de la bola y generaron muchas ocasiones. El gran detalle es que ahora les toca hacer las de Herediano, no en cuanto a un planteamiento defensivo, sino en la efectividad.

“La que se tiene hay que hacerla y ellos hicieron la que tuvieron. Ese es el detalle de si se gana o se pierde, Heredia es un buen equipo, tiene buenos jugadores, pero nosotros tuvimos la bola, llegamos una cantidad de veces a marco y no entró”.

Según Carlos Barahona, la tarea para esta semana es practicar más el asociarse los extremos con los laterales y los delanteros, para poder romper ese bloque que hace Herediano, de ocho o nueve jugadores atrás.

Aunque también creen que el próximo sábado, el Team saldrá del encierro, al estar en su casa.

“Durante todo el torneo hemos jugado bien, pero la falta de gol nos ha costado caro. Nosotros tenemos buenos delanteros, pero tenemos que ser más decisivos cuando llegamos a marco, ya sea el extremo o el delantero, anotar la que tenemos, porque no siempre va a ser así”, añadió.

Carlos Barahona concluyó que el sábado generaron bastantes ocasiones y no lograron anotar. A veces puede quedarles tan solo una o dos, y que eso debe culminar en gol, como lo hace Herediano.