Puro Deporte

Cartaginés no se queda en lamentos y quiere replicar algo de la fórmula de Herediano

En Cartaginés saben bien lo que deben hacer el sábado en el juego definitivo de la semifinal ante Herediano

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Herediano
Carlos Barahona y Darril Araya protagonizaron un duelo fuerte, que posiblemente se repetirá el sábado, en el juego de vuelta de la semifinal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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