Cartaginés da otro anuncio y tiene que ver con un mundialista

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Horas después de dar a conocer la salida de Johan Venegas, el Club Sport Cartaginés emitió un nuevo pronunciamiento y esta vez tiene que ver con el exmundialista de Qatar 2022 Douglas López.

El cuadro brumoso brindó el parte médico del jugador, quien tiene una lesión en la rodilla derecha.

“Douglas López sufrió una hemartrosis moderada y una fractura intraarticular estable del platillo tibial lateral, con mínimo hundimiento articular”, informó Cartaginés.

Lo anterior implica que el jugador tiene una fractura en la tibia y que el hueso se desplazó un poco.

El cuadro brumoso indicó que la lesión se produjo tras un trauma (golpe) sufrido durante el partido ante Herediano, lo que obligó al jugador a abandonar el encuentro.

“Nuestro cuerpo médico se encuentra analizando el manejo de la lesión para procurar la pronta recuperación del futbolista. La evolución de la lesión determinará su incorporación a la pretemporada”, señaló Cartaginés.