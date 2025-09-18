Cartaginés contrata otro futbolista que Andrés Carevic conoció en Alajuelense

Cartaginés termina de depurar su planilla para lo que resta del Torneo de Apertura 2025 y la Copa Centroamericana de Concacaf.

El Club Sport Cartaginés no dudó en terminar de reforzarse en las horas previas al cierre de los movimientos internos en el fútbol nacional.

La adquisición más reciente de los brumosos —y pareciera que su última incorcoración— en este mercado es Geancarlo Castro, un futbolista que el pasado 3 de junio fue anunciado como fichaje del Municipal Liberia.

Después de tres meses y medio, cambió el destino del jugador que en principio había firmado por dos años con los pamperos.

El nativo de barrio La Trinidad de Alajuela jugó con Alajuelense, Pérez Zeledón, Sporting, Santa Ana, Liberia y ahora se reencuentra con Andrés Carevic en Cartaginés, pues el técnico argentino lo conoció cuando era un juvenil en la Liga.

Liberia anunció la noche del 17 de setiembre que el jugador no continuaba siendo parte del club. Unas horas después, Cartaginés le dio la bienvenida.

Geancarlo Castro es el nuevo jugador del Club Sport Cartaginés. (Prensa CSC. /Prensa CSC.)

Geancarlo Castro tuvo procesos a nivel de selecciones menores y recibió un premio especial en el torneo pasado. Aquella anotación que le marcó a Saprissa desde media cancha con el descendido Santa Ana lo hizo acreedor de la estatuilla por el mejor gol del Torneo de Clausura 2025.

Cartaginés también se dejó a José Andrés Rodríguez Chiroldes, uno de los futbolistas que Herediano sacó de su equipo.

Cartaginés oficializó la llegada de José Andrés Rodríguez Chiroldes. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Las últimas movidas de los blanquiazules se dan luego de que Yael López, una de sus incorporaciones recientes, se lesionó.

El equipo de Andrés Carevic ha vivido un tormento con las lesiones: Randall Cordero, Cristopher Núñez, Douglas López y Leonardo Alfaro se encuentran en recuperación. Al igual que Yael López, José Luis Quirós y Carlos Barahona.