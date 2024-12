Cartaginés mantiene la tendencia con sus técnicos: Greivin Mora fuera

Leonardo Vargas tomó el control total del Cartaginés a mediados del 2019 y no solo asumió las múltiples deudas del equipo, sino que dio estabilidad en lo deportivo, hasta conseguir el título en el 2022. Vargas se caracterizó por ser paciente con los técnicos, pero todo cambió en los últimos dos años: Greivin Mora es el último en dejar vacante el puesto.

Greivin Mora pretendía seguir al frente del Cartaginés, pero la dirigencia cortó su proceso.

Mora recibió la confianza para dirigir a los centenarios para el Torneo de Apertura 2024, sin embargo, no logró clasificarlos y luego de un análisis lo sacaron del cargo. Greivin es el cuarto entrenador que despide Vargas desde 2023.

Es decir, en los últimos cuatro torneos los de la Vieja Metrópoli vieron pasar a cuatro estrategas diferentes y ninguno se consolidó o tuvo espacio para un proceso. Esta tendencia con los timoneles se inició con Paulo César Wanchope (dos torneos y medio), siguió con Mauricio Wright (medio torneo), el mexicano Mario García (medio torneo) y ahora Mora, quien fue interino en el cierre del Clausura 2024 y para el Apertura 2024 lo nombraron oficialmente.

La diferencia es notoria con los primeros campeonatos del jerarca al frente del equipo: Hernán Medford fue el primer técnico que nombró y lo sostuvo por casi tres certámenes, mientras que a Géiner Segura (campeón) le dio tres y medio.

La inestabilidad ha ido de la mano con los rendimientos, ya que Medford tuvo un 51%, Segura un 47%, Wanchope un 57%, Wright un 33%, García un 29% y Mora un 33% como interino y un 51% como el estelar.

La dirigencia probó con diferentes fórmulas, desde figuras de mucho peso, experimentados, extranjeros desconocidos y hasta novatos. No obstante, la deuda deportiva se mantiene y esto también golpea las finanzas.

El Cartaginés no clasificó a las semifinales en ninguno de los dos torneos del 2024 y esto es justo lo que juega en contra de quienes se sientan en el banquillo, ya que se les asigna como principal tarea meterse entre los cuatro finalista y no cumplen por diferentes razones.

A Greivin Mora no le alcanzó

Grevin Mora se formó en el Cartaginés como técnico, tuvo su oportunidad y por primera vez fue el timonel oficial del primer equipo. Si bien, los brumosos estuvieron 16 fechas en zona de clasificación y superaron en 14 puntos lo hecho en el primer semestre del 2024, por segundo certamen al hilo quedaron fuera de las semifinales.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, habia dejado claro que no estaba a gusto con el rendimiento de su equipo en el certamen en el que estuvo al mando Greivin Mora.

El 51% de rendimiento no le alcanzó a los blanquiazules para meterse entre los primero cuatro. Además, todo tomó otra dimensión para el entrenador, tras la goleada 6-2 en la última fecha ante el Sporting FC, en una jornada en la que por resultados ajenos les habría bastado con el empate para clasificar.

La afición pidió la salida del estratega en el estadio Ernesto Rohrmoser y en las redes sociales del club señalan también al timonel y a figuras que no dieron la talla. Pese a estas situaciones, Mora señaló que también hubo aspectos positivos en la campaña. Su intención era seguir.

“Vendrá el análisis, se verán las cosas buenas y las no tan buenas que se hicieron, para que los dueños del equipo definan si sigo o no. A nivel personal, agradezco a todo mi cuerpo técnico, porque siempre estuvieron de la mano conmigo para intentar hacer crecer a este grupo. La gente puede gritar para que me saquen, pero entregamos el 100% siempre y puedo salir con la frente en alto”.

Mora también estaba a cargo de las ligas menores del club, pero los brumosos no aclaran aún si sigue en el puesto o también quedó fuera de este cargo. El club tampoco indicó qué pasará con los asistentes Paolo Jiménez, Michael Umaña y Danny Fonseca.

La dirigencia debe enfocarse ahora en buscar nuevo entrenador y el tiempo juega en contra, ya que el próximo certamen se inicia el 12 de enero del 2025.