Cartaginés anuncia tres movimientos de golpe

El Club Sport Cartaginés guarda silencio con respecto a Andrés Carevic, quien aunque tiene seis meses más de contrato con los brumosos, el lunes pasado comunicó a la dirigencia su decisión de no continuar, y de paso, se despidió de sus jugadores, y Sporting lo quiere.

Lo que sí hizo el equipo de la Vieja Metrópoli fue anunciar tres movimientos de golpe, con una salida incluida.

Quien se marcha es el espigado delantero Mauro Quiroga, quien en un año con los blanquiazules marcó seis goles en campeonato nacional y otros dos tantos en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Aparte de la salida del delantero argentino que ejercía liderazgo en el camerino pero que recibía muchas críticas por parte de la afición brumosa que siempre esperó más de él, Cartaginés dio a conocer la renovación de dos futbolistas.

Luis Flores firmó un contrato por dos años más con los blanquiazules; mientras que el defensor Diego Mesén estampó su rúbrica por un año más con Cartaginés.