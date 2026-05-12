Cartaginés anuncia su primer refuerzo para el próximo campeonato

Cartaginés sigue moviendo su planilla y ahora sacó el rótulo de bienvenido para anunciar a su primer refuerzo para el próximo campeonato.

Tras informar que Johan Venegas y el hondureño Marcelo Pereira no siguen en la institución, el cuadro de la Vieja Metrópoli confirmó que suma un atacante a sus filas.

Se trata del panameño Manuel Morán, quien en el torneo pasado, fue una de las figuras de Pérez Zeledón.

“Le damos la bienvenida a Manuel Morán, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo“, destacó Cartaginés en sus redes sociales.

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Hace cuatro días, Juan Luis Artavia, presidente de los generaleños, le confirmó a La Nación la venta de Morán a Cartaginés.

“Morán se vendió a Cartago, ya se fue y es un gran jugador que ahora pertenece a otro club”, dijo Artavia, quien agregó: “Fue una transferencia, fue una platilla que cae bien en las arcas de Pérez Zeledón. Morán es un buen delantero y creo que le irá bien”, añadió.

Aparte de las bajas de Johan Venegas y Marcelo Pereira, los brumosos le dieron las gracias a Suhander Zúñiga.