Cartaginés anuncia otro refuerzo

El Club Sport Cartaginés sigue moviéndose en el mercado de fichajes y ahora suma un volante al equipo, excapitán de uno de los clubes de la Primera División.
El Club Sport Cartaginés sigue moviéndose en el mercado de fichajes y ahora suma un volante al equipo, excapitán de uno de los clubes de la Primera División.
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