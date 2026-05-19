Cartaginés anuncia otro refuerzo

El Club Sport Cartaginés sigue moviéndose en el mercado de fichajes y ahora suma un volante al equipo, excapitán de uno de los clubes de la Primera División.

Los brumosos usaron sus redes sociales para darle la bienvenida al tercer refuerzo; primero anunciaron al delantero panameño Manuel Morán, luego al también atacante, Alonso Hernández, proveniente de Liberia, y a ellos se suma Andrey Mora.

“Le damos la bienvenida a Andrey, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo“, informó Cartaginés en su cuenta de Facebook.

Mora fue capitán y una de las piezas importantes de Puntarenas.

Los de la Vieja Metrópoli han vivido una sacudida en la planilla, con las llegadas y salidas.

De Cartaginés han salido Johan Venegas, Marcelo Pereira, Suhander Zúñiga y Ricardo Márquez.

Mientras que en las llegadas, se incorporan Manuel Morán, Alonso Hernández y Andrey Mora.