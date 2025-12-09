Cartaginés anuncia decisión con la Ultra de Saprissa

El Club Sport Cartaginés envió un comunicado este martes en el cual le cierra el ingreso a la barra del Deportivo Saprissa, conocida como la Ultra Morada, para el juego de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025, a partir de las 8 p. m., en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago.

En un boletín enviado a los medios de comunicación indicó: “El Club Sport Cartaginés informa al público en general que para el partido de ida no se permitirá el ingreso de la barra organizada visitante, acatando las disposiciones y apegándonos a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en los Eventos Deportivos (Ley 9145).”

El conjunto blanquiazul añadió: “Además, nuestro equipo se reserva el derecho de admisión y, en caso de identificar algún grupo organizado, podrá impedir el acceso al estadio y no hará ningún tipo de devolución por concepto de entrada.

Los brumosos clasificaron a la segunda ronda, en la tercera posición de la tabla general del Apertura 2025, luego de igualar 0-0 con el Municipal Liberia, el domingo pasado, en el Fello Meza de Cartago.

De la mano del técnico argentino Andrés Carevic los de la Vieja Metrópoli lograron un torneo muy regular al clasificarse a las semifinales, avanzar a la segunda ronda de la Copa Centroamericana y obtener su boleto a la Liga de Campeones de la Concacaf en el repechaje ante el Motagua de Honduras.