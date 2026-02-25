Cartaginés afronta cita de temperatura baja y corazón caliente en Canadá

Marcelo Pereira es uno de los futbolistas que Cartaginés llevó a Canadá para el partido contra Vancouver Whitecaps.

El Club Sport Cartaginés quiere hacerlo bien de nuevo ante Vancouver Whitecaps, en el partido donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Después del empate 0-0 entre los brumosos y el equipo de Thomas Müller, el partido definitivo se disputará este miércoles 25 de febrero, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Costa Rica) en el BC Place, en Vancouver, en la provincia de Columbia Británica.

Ahí, una temperatura baja recibió a los brumosos, pero curiosamente, aunque al momento del reconocimiento de la cancha el termómetro marcaba alrededor de 7 grados, la sensación para ellos es como estar precisamente en la Vieja Metrópoli en las noches más frías.

Eso sí, la previsión es que el partido decisivo de este miércoles se disputará a 4 grados y con presencia de lluvia.

Pero Cartaginés no piensa en el frío, sino en el corazón caliente con el que quiere mostrarse dentro del terreno de juego, en una cita con la historia.

Bernald Alfaro considera que el 0-0 que se dio la semana pasada en el Estadio José Rafael “Fello” Meza fue un buen resultado.

“No nos hicieron gol de visita y estamos para hacer cosas bonitas, para hacer historia. Creo que todo el grupo está enfocado en eso, en hacer lo que pasa si se pasan este tipo de serios. Vamos a enfrentar a un muy buen equipo, pero somos once contra once”, comentó Bernald Alfaro.

Ambos equipos se preparan para un emocionante duelo, ya que todo está en juego tras el empate sin goles en el partido de ida en Costa Rica.

Los goles de visitante servirán como primer criterio de desempate, con tiempo extra y tanda de penales a disputarse si es necesario.

Pareciera que Thomas Müller quiere evitar eso y ser una piedra en el zapato para Cartaginés, pues en sus redes sociales escribió: “Qué bueno que la nueva temporada de MLS haya comenzado con una victoria. El miércoles continuamos en la Copa de Campeones de Concacaf. Semana inglesa en Canadá”.

Pero Amarini Villatoro tiene muy claro cómo puede dar una sorpresa con Cartaginés y para eso considera vital mantener el arco en cero.

“Hemos mejorado mucho con respecto a lo que este equipo venía haciendo y mi estructura se basa de atrás para adelante y hay que mejorar en las transiciones”, apuntó Amarini Villatoro.

Según describe Concacaf, el Vancouver Whitecaps FC buscará replicar su desempeño de la edición 2025, cuando alcanzó la final antes de caer ante Cruz Azul.

La Confederación también hizo un recuento de que el conjunto canadiense ha tenido éxito previo en series a dos partidos frente a clubes centroamericanos.

En 2023, los Whitecaps eliminaron al Real España en los octavos de final con un global de 7-3; mientras que en la primera ronda del torneo del año pasado, el equipo dirigido por Jesper Sorensen dejó en el camino al Deportivo Saprissa con un global de 3-2.

Pero Cartaginés disputa la competición por primera vez desde la edición 2013-14 y Concacaf revivió un recuerdo imborrable para los brumosos, al rememorar que ganaron la Copa de Campeones en 1994, conquistando el título con una victoria 3-2 sobre el club mexicano Atlante FC en la final.

El ganador de la serie se enfrentará al vigente campeón de la Leagues Cup, Seattle Sounders FC, en los octavos de final.