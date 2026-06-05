Carrera en Parque Viva conmemorará y reunirá fondos para la nueva delegación policial en La Guácima

Los vecinos de La Guácima de Alajuela y el Parque Viva, se unieron para la construcción de la delegación de la Fuerza Pública.

Con la competencia atlética Police Run Guácima, la Asociación de Desarrollo de Rincón Chiquito, en La Guácima de Alajuela, celebrará la construcción de la nueva delegación de la Fuerza Pública de la comunidad.

Este proyecto, impulsado por la comunidad, busca fortalecer la presencia policial en la región y mejorar la calidad de vida de los vecinos de La Guácima.

La prueba se llevará a cabo el domingo 28 de junio de 2026 y contará con recorridos de 5 y 10 kilómetros. El evento iniciará a las 6 a. m. y tendrá como punto de salida y meta las instalaciones de Parque Viva.

La iniciativa para la construcción del inmueble comenzó hace tres años bajo el liderazgo de Johnny Lobo, presidente de la Asociación de Desarrollo de Rincón Chiquito, con el apoyo de José Hidalgo, Ricardo Castillo y otros vecinos de la comunidad.

A principios de febrero de 2026, la Asociación firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para hacer realidad este proyecto. A esta alianza se sumó Parque Viva, con el propósito de contribuir al bienestar y la seguridad de la comunidad.

“Estamos muy agradecidos con el Ministerio de Seguridad Pública, con empresas privadas como Parque Viva y con todos los vecinos y comunidades de La Guácima que se han unido a esta causa tan importante para la seguridad de todos”, destacó Lobo.

Parque Viva forma parte de Grupo Nación, la empresa que edita el periódico La Nación.

Se espera que la construcción de la delegación concluya a finales de junio de 2026, mientras que su inauguración está prevista para julio de este mismo año, en una fecha aún por definir.

La competencia contará con distancias de 5 y 10 kilómetros, además de una categoría infantil. El costo de inscripción será de ¢8.500 para la categoría kids, ¢10.000 para los 5 kilómetros y ¢12.000 para los 10 kilómetros.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse mediante el enlace habilitado por la organización. Además, las primeras 200 personas inscritas tendrán derecho a parqueo gratuito el día de la competencia.

La entrega de paquetes se realizará el sábado 27 de junio en el restaurante Donde María, en La Guácima, entre las 9 a. m. y las 5 p. m. También podrán retirarse el día de la carrera en Parque Viva, de 5 a. m. a 5:45 a. m.