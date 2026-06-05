Puro Deporte

Carrera en Parque Viva conmemorará y reunirá fondos para la nueva delegación policial en La Guácima

La Asociación de Desarrollo Rincón Chiquito, Parque Viva y la comunidad hicieron posible una nueva delegación de la Fuerza Pública en La Guácima

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Por Juan Diego Villarreal
Delegación de la Fuerza Pública.
Los vecinos de La Guácima de Alajuela y el Parque Viva, se unieron para la construcción de la delegación de la Fuerza Pública. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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