Carlos Vela tiene claro qué pasó con Ángel Zaldívar

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Carlos Vela admite que cuando Ángel Zaldívar llegó a Liga Deportiva Alajuelense había mucha expectativa con el atacante mexicano.

El gerente deportivo de la Liga dijo que al final se trataba de un futbolista con más de 300 partidos jugados en México y con más de 60 goles.

“Teníamos una expectativa de que nos iba a ayudar a fortalecer y en la cantidad de partidos que venían, contar con Ronaldo Cisneros, contar con Zaldívar y tener siempre un frente de ataque fuerte”, apuntó Carlos Vela en entrevista con La Nación.

Sin embargo, el responsable del área deportiva del club considera que el mal momento colectivo del equipo también le pasó factura para no desempeñarse como le hubiese gustado.

“Al final, los delanteros dependen mucho de ello. Llegó arrancado el torneo y no fue acorde a las expectativas en ese sentido a nivel de rendimiento”, expresó Carlos Vela.

Pero cree que en el segundo semestre de 2026 todo puede ser muy diferente para Alajuelense, y que eso abarca también a Ángel Zaldívar, en quien él sigue confiando.

“Es un profesional con una disciplina impecable, con unos hábitos de trabajo excelentes que en el contexto de la cultura y la disciplina es aire fresco para el club, es un modelo de profesional que sirve también de referencia”, opinó.

Inclusive, Carlos Vela aseguró sentirse convencido de que lo que él le ha entregado al fútbol, a su profesión, seguramente el mismo balompié se lo recompensará.

“Haciendo una buena pretemporada y en un mejor entorno colectivo, en un mejor momento colectivo, seguramente va a dar lo que esperábamos este semestre y que el equipo necesita para trascender.

”Él es un centrodelantero, aquí parte del análisis y es un chico que se ha sacrificado, jugó muchas veces en otra posición, pero su mejor zona en el campo es esa, su hábitat natural es el área, estar cerca del área”, destacó Carlos Vela.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.