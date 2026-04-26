Carlos Vela responde preguntas incómodas que muchos se hacen sobre Alajuelense y Óscar Ramírez

Carlos Vela tiene muy claro cuál fue uno de los grandes pecados de Liga Deportiva Alajuelense en este Torneo de Clausura 2026.

Liga Deportiva Alajuelense conocerá este mismo domingo el desenlace de su flojo rendimiento en la fase regular del Torneo de Clausura 2026, si le alcanzará o no para clasificar.

Minutos antes del partido entre Liberia y la Liga, el gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión y respondió múltiples preguntas incómodas, relacionadas principalmente con Óscar Ramírez, su futuro, qué va a pasar y hasta el nombre que resuena de José Saturnino Cardozo.

- ¿Les ha comunicado Óscar Ramírez que no sigue? ¿Le han preguntado ustedes?

- A ver, ya tenemos tiempo que no, creo que en eso Óscar también ha sido muy abierto. Nosotros en su momento hemos hecho saber la intención del club y él también ha hecho ver que ha preferido esperar y ver cómo se siente al final del torneo. Y en ese sentido, creo que nosotros hemos sido muy respetuosos de los tiempos, entendiendo que hoy la prioridad es ganar y ver qué pasa. En ese sentido está todo bien.

- En conferencia de prensa lo hemos notado muy escueto, muy cansado. Por ejemplo en la última rueda de prensa, cuatro minutos toda la conferencia. ¿Cómo lo nota el día a día? Porque creo que nosotros lo notamos cansado a don Óscar.

- A ver, yo creo que Óscar es un ganador, es un tipo que ha demostrado su jerarquía a lo largo de su carrera. Y está en un lugar, está incómodo con la situación en la que estamos y todos creo. Entonces en ese sentido creo que los adjetivos no corresponden a lo que él siente.

”Vamos a esperar a ver qué pasa este domingo y ojalá que nos sonría el destino, no es donde queremos estar. Pero bueno, nosotros hay que aferrarnos, tratar de hacer lo que depende de nosotros y esperar a ver qué pasa”.

- En las conferencias de prensa, a lo largo del semestre Óscar Ramírez primero habló de los cinco juegos que había que darle chance al equipo. Una de las últimas habla de la parte física también, menciona que estaba como reventada la planilla. ¿Cuánta atención le han puesto ustedes a ese tipo de explicaciones que ha dado el técnico?

- Hacemos un análisis multifactorial de por qué estamos donde estamos. Al final creo que la autocrítica es buena. Evidentemente hay cosas que no se han hecho de la mejor manera para hacer un cambio de lo que vivimos el semestre pasado a la situación en la que estamos hoy. Pero bueno, es un análisis muy profundo.

”Yo creo que el equipo ha hecho una segunda vuelta correcta. Creo que si el equipo gana, que esperemos así sea, llegaríamos a 20 puntos en la segunda vuelta. Creo que estamos pagando el derecho, lo que dejamos de hacer en los primeros dos meses de competencia. Hoy estamos donde estamos y reitero, hay que ganar y probablemente haremos algún análisis final después de lo que pase hoy.

”Pero hoy estamos con toda la fe intacta, con la intención de hacer las cosas bien hoy y ojalá que nos sonría la fortuna. No es lo ideal, pero estamos hoy en esta posición y ojalá se nos de para pelear en la semifinal”.

- Ante esta incertidumbre del futuro del técnico, ¿cuál es su manera de trabajar. ¿Ya se mueve para tener opciones plan B o hasta que diga el técnico que no?

- Ya se avanza, se avanza. Hay muchos temas de planeación institucional y en ese sentido no es que no se hable para nada del futuro. Por supuesto que se habla y se define y se analiza el rendimiento, pero las cuentas se hacen al final y vamos a tomar todas las decisiones al final del camino.

”Pero por supuesto que hay planeación y no solo de estas dos o tres semanas previas. Hay una planeación desde el inicio del semestre, de cómo van los contratos y dónde se va viendo bien el equipo, dónde podemos reforzar y dónde se puede apuntalar. Y es un tema y es un proceso institucional que no depende de estas dos o tres semanas”.

- ¿Le llegan muchos currículos y todos los días de técnico?

- No, no, la realidad es que no porque tampoco hemos abierto la puerta. O sea, hoy todo el mundo sabe que tenemos a Óscar Ramírez y todo el mundo sabe que respetamos mucho a Óscar Ramírez. Entonces no estamos ahorita abriendo la puerta para tener diálogos sobre directores técnicos. Hoy estamos con toda la energía puesta en ganar y reitero que hacer las cuentas al final y ojalá nos alcance para calificar.

- ¿José Saturnino Cardozo puede llegar a la Liga?

- A ver, hoy no, hoy no, hoy estamos nosotros enfocados en ganar. Ellos han hecho un gran torneo, nosotros tenemos a Óscar Ramírez que es una leyenda en el club y es el técnico más ganador de la historia del club. Entonces a la pregunta pues realmente no, o sea no es un tema que hoy hayamos abierto la puerta sin dejar de reconocer el gran trabajo que ha hecho en este caso el profe Cardozo en el año completo con Liberia.

- ¿Qué piensa de este momento?

- Pues estamos con mucha energía en sacar un buen partido, en sacar un buen resultado y esperar a ver para qué nos alcanza. En esto estamos todos claros y de acuerdo que no estamos en la posición ni en la situación que el equipo imaginaba o esperaba tener al inicio del semestre. Pero hoy la situación está como está y hay que buscar ganar y reitero, esperar a hacer las cuentas al final.

- Más allá si sigue o no sigue don Óscar Ramírez y conociendo el club, ¿qué características debe tener un técnico para ser parte y sentarse en ese banquillo de la Liga?

- Yo creo que el perfil que tiene Óscar, o sea creo que en ese sentido, reitero, a buscar ganar el partido y reitero, ya veremos. Es una decisión meramente de don Óscar.

- ¿Están en evaluaciones?

- Todo el tiempo es una evaluación permanente, en conjunto, o sea creo que todos, yo también, los jugadores, somos evaluados permanentemente por el club. Y en ese sentido creo que, reitero, creo que Óscar tiene una historia, ha hecho un gran trabajo, el semestre pasado se hizo bien, ganamos todo. Y este semestre la verdad es que el arranque fue muy malo, o sea tampoco hay que tapar las cosas, creo que la primera vuelta fue muy mala.

”La segunda vuelta está siendo correcta, hoy tenemos la posibilidad de ganar y sumaríamos 20 puntos en la segunda vuelta. El tema es que estamos pagando lo que dejamos de hacer en enero y febrero y eso es parte del análisis global que tenemos que hacer”.

- ¿Cómo ve la intención del técnico? Porque por ejemplo en la conferencia, como que generó muchas dudas, que era cortante, que se veía desanimado. ¿Cómo lo ven, cómo lo notan ustedes a don Óscar Ramírez?

- Yo estoy con él todos los días, lo veo completamente enfocado en ganar hoy, esa es la intención que tiene Óscar. Creo que no hay que hablar mucho, creo que hay que buscar ganar el partido y esperar a ver qué pasa.

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