Puro Deporte

Carlos Vela responde preguntas incómodas que muchos se hacen sobre Alajuelense y Óscar Ramírez

Esto dijo Carlos Vela antes del inicio del partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. PZ
Carlos Vela tiene muy claro cuál fue uno de los grandes pecados de Liga Deportiva Alajuelense en este Torneo de Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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