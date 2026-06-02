Carlos Restrepo enciende alarmas desde Colombia por crisis de indisciplina en el fútbol de Costa Rica

Carlos Restrepo está al tanto de todo lo que ocurre en el fútbol de Costa Rica.

Lo ocurrido con Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal no solo generó un escándalo en el país, detonando su exclusión de la Selección de Costa Rica, sino que también dio de qué hablar a nivel internacional, principalmente en Colombia, por el partido amistoso de este 1.° de junio.

Carlos Restrepo, ese hombre que hace unos años dirigió a varios clubes en el país y que desde hace tiempo trabaja en la Federación Colombiana de Fútbol, conversó en la transmisión de Columbia sobre varios temas, incluidos los casos de indisciplina en el balompié nacional.

“Son temas muy delicados, yo estaba con Rónald González en Barranquilla, estaba con el grupo Sub-20 porque lógicamente hicimos los dos partidos amistosos y estuve enterado de todo ese movimiento que lógicamente maltrata la imagen del fútbol del país y preocupa a la hora de mirar hacia el futuro y de mirar resultados y posicionamiento del fútbol de Costa Rica”, afirmó Carlos Restrepo.

Dijo que esta situación no es propia del fútbol tico, sino que en realidad se da mucho en Latinoamérica.

“La gente de este otro lado, pues la cultura nuestra a veces es muy pegada a que el tema recreativo y de tiempo libre nos enseñan a utilizarno como no es”, comentó.

Según él, los hábitos hay que crearlos en las formativas, en las divisiones menores, porque en países como Costa Rica o Colombia hay regiones muy olvidadas, con pobreza, y donde la recreación está limitada a tomarse unos tragos.

“Estas generaciones hay que estudiarlas mucho, porque son generaciones del merecimiento, que hoy todo se lo merecen y tenemos que intentar de manera temprana crear buenos hábitos”, citó.

Además, indicó que por eso hay que luchar por el matrimonio entre las federaciones y los clubes en estos países; porque la tendencia es que cada quien va por su lado.

Su criterio es que cuando se logre fortalecer eso, para que el camino del deportista sea continuo, que salga de microciclos al club y lo aborden de la misma manera, ahí se puede potenciar la estructura alrededor del jugador, para que sea más integral.

“No ese jugador que de pronto se ve en el fútbol profesional, ganando mucho dinero y él realmente no sabe cómo afrontar ese nuevo mundo, porque una cosa es el jugador cuando no gana y no ha debutado y otra cosa cuando ha debutado y tiene dinero.

”Son dos cosas y dos manejos distintos, pero yo le apostaría a la respuesta en el tema formativo y a la inversión alrededor de esa persona para hacerlo más integral y que no caigamos en tanto bache con ellos, porque me quedé muy preocupado con lo que está pasando y sobre todo con jugadores que son repetitivos”, concluyó Carlos Restrepo.