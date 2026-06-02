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Carlos Restrepo enciende alarmas desde Colombia por crisis de indisciplina en el fútbol de Costa Rica

Carlos Restrepo dio un punto de vista que muchos no habían dimensionado sobre la vida nocturna, la fiesta y los escándalos en el fútbol

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Por Fanny Tayver Marín
Carlos Restrepo trabaja muy de cerca del técnico de Colombia, Néstor Lorenzo. Restrepo está a cargo de las selecciones menores cafeteras y asegura estar muy feliz en el puesto.
Carlos Restrepo está al tanto de todo lo que ocurre en el fútbol de Costa Rica. (Tomada de As Colombia)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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