Carlos Castro tira picardía y se acuerda de quienes daban por goleado a Alajuelense: vea lo que dijo

Carlos Castro admite que la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC es difícil, pero tiene fe en su equipo.

Carlos Castro hizo un análisis en frío a través de un video que colgó en sus redes sociales sobre el partido que Alajuelense empató 1-1 contra LAFC en Los Ángeles, y como era de esperar, lo que dijo se volvió viral.

El exlateral de la Liga le metió pizca de picardía a su mensaje, recordando que muchas personas creían que Alajuelense iba a salir goleado en Estados Unidos.

“Sacamos un buen resultado, lamentablemente para los que no pensaban que Alajuelense iba a sacar un resultado positivo, se dio”, disparó Carlos Castro de entrada.

Para él, ese empate no fue obra de la casualidad, aunque reconoció un toque de mística: “Se nos alinearon los planetas y muy importante para nosotros sacar este partido a flote; es un empate que nos sabe a gane”.

Carlos Castro fue tajante al desmenuzar la abismal diferencia económica entre ambas instituciones, pero recordó que en la cancha el dinero no corre.

“Es claro que el equipo de Los Ángeles es muy superior por planilla y por infraestructura, con un estadio que vale más de $300 millones, imagínese. Eso pesa en la industria, es pesado, pero nosotros nos caracterizamos porque el futbolista tico saca la casta cuando se necesita”, sentenció.

También destacó la muralla defensiva y la actuación de Washington Ortega, quien según sus palabras, “paró todo lo que le llegó” y que solo recibió un gol de Denis Bouanga.

A Carlos Castro le gustó ver tantos manudos en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense en Los Ángeles. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Carlos Castro se confiesa entusiasmado al ver que esta serie de Concachampions se encuentra abierta. Eso sí, la exfigura de la Liga advirtió que lo que viene en Alajuela será una caldera.

“No va a ser fácil, manudos y no manudos, porque ese equipo se va a venir con todo. Pero si lo pudimos hacer de visita, ¿por qué no en casa? Alajuelense demuestra en el momento de la verdad que puede sacar la casta”, comentó.

Para cerrar, el viral video dejó una promesa de lealtad absoluta: “Felices por el resultado de mi querida y amada Liga... Vamos todos a apoyar, independientemente del resultado, siempre vamos a ser manudos y vamos a estar con ellos a muerte”.

La moneda está en el aire y en este momento, el gol de visita juega a favor de la Liga. El partido definitivo de esta serie entre Alajuelense y LAFC se jugará el martes 17 de marzo, a las 7:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Antes de eso, el cuadro rojinegro recibirá a Pérez Zeledón este viernes a las 8 p. m., en el inicio de la jornada 12 del Torneo de Clausura 2026.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.