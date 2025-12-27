Candidato a seleccionador de Costa Rica: es leyenda de la portería en su país y padre de una reina de belleza

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador para la Selección Nacional, tras la eliminación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Luego del fracaso de la Tricolor, el primero en quedar fuera fue el entrenador mexicano Miguel “El Piojo” Herrera, quien apenas pudo ganar un partido en la cuadrangular final, instancia en la que Haití consiguió el boleto al Mundial, mientras que Costa Rica, Honduras y Nicaragua quedaron fuera de la cita mundialista.

En la Fedefútbol comenzaron a surgir nombres y uno de los primeros candidatos fue el mexicano Luis Fernando Tena, mencionado a finales de noviembre. Tena dirige a la selección de Guatemala desde 2021, aunque tampoco logró el objetivo de clasificar a la escuadra chapina a su primer Mundial mayor.

El segundo candidato trascendió en la primera semana de diciembre, cuando la cadena argentina TNT Sports mencionó al argentino Fernando “Bocha” Batista, quien fue entrenador de la selección de Venezuela, a la que dirigió en la Copa América 2024 y en la pasada eliminatoria de la Conmebol.

El entrenador Rafael Dudamel tiene 52 años y dirigió en Colombia, México, Chile y su país natal, Venezuela. (CARL DE SOUZA/AFP)

Antes de que concluyera el 2025, surgió un nuevo nombre en la lista, luego de que el entrenador venezolano Rafael Dudamel, de 52 años, asegurara haber sostenido una reunión virtual con miembros de la Federación Costarricense de Fútbol.

El exarquero de la selección de Venezuela dio las declaraciones en una entrevista con el periodista Francisco Blavia, en el pódcast “Sale y se acaba”, donde confirmó el acercamiento con la dirigencia costarricense.

“Hace más o menos 10 días se comunicaron con mi agente y luego conmigo. Ellos estaban interesados en saber si queríamos formar parte de ese selecto grupo de entrenadores para ocupar el cargo de seleccionador de Costa Rica”, comentó Dudamel.

El exguardameta venezolano había sido candidato a dirigir la escuadra patria camino a Catar 20222, pero finalmente fue elegido el colombiano Luis Fernando Suárez.

Arquero de renombre

El exseleccionador de la Vinotinto añadió: “Junto con mi agente accedimos a esa reunión virtual, en la que expusimos nuestro plan de trabajo, nuestra filosofía y metodología, apoyados en nuestra experiencia a nivel de selecciones”.

A Rafael Dudamel se le considera uno de los futbolistas más importantes en la historia de la selección venezolana. Asimismo, fue reconocido a nivel internacional como un arquero destacado del fútbol de su país, a finales de los años 90, gracias a sus reflejos y desempeño, convirtiéndose en un referente del futbolista venezolano en el exterior y uno de los primeros en consagrarse fuera de Venezuela.

En su país natal, Dudamel dirigió a Estudiantes de Mérida y Deportivo Lara, así como a las selecciones venezolanas Sub-17, Sub-20 y a la selección absoluta entre 2016 y 2020.

A nivel internacional, estuvo al frente de Deportivo Cali (campeón en 2021), Atlético Bucaramanga (campeón en 2024) y Deportivo Pereira en Colombia, además de Atlético Mineiro de Brasil, Universidad de Chile y Necaxa de México.

El exarquero venezolano también fue comentarista de la cadena colombiana Gol Caracol. En el plano personal, su hija mayor, Amanda Dudamel Newman, fue Miss Venezuela 2021 y primera finalista del Miss Universo 2022.