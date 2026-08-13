Puro Deporte

Campeona costarricense del CMB encabeza histórica velada de boxeo profesional en Cóbano

La pugilista oriunda de Sardinal, en Carrillo, Guanacaste, enfrentará a una rival mexicana en el distrito puntarenense

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Por Juan Diego Villarreal
Gipzy El Ángel Díaz Saravia Boxeafora Campeona Latina del peso Átomo del Consejo Mundial de Boxeo Pelea ante Lupita Martínez, mexicana 13 de agosto del 2026 Fotografías: Martha Vásquez
Gipzy 'El Ángel' Díaz suma 12 victorias como profesional y es la actual campeona Latinoamericana del peso Átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). (Fotografías: Martha Vásquez/La Nación)







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Gipzy El Ángel DíazCartelera de boxeo en CóbanoGuadalupe Lupita Martínez
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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