Campeona costarricense del CMB encabeza histórica velada de boxeo profesional en Cóbano

Gipzy 'El Ángel' Díaz suma 12 victorias como profesional y es la actual campeona Latinoamericana del peso Átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La boxeadora costarricense Gipzy El Ángel Díaz Saravia subirá al cuadrilátero este viernes 14 de agosto para enfrentar a la experimentada mexicana Guadalupe Lupita Martínez, en un combate pactado a ocho asaltos en las 102 libras.

Díaz, de 24 años y oriunda de Sardinal de Carrillo, Guanacaste, encabezará la velada de la promotora Puño de Acero, que se realizará en el Redondel de Toros de Cóbano a partir de las 4 p. m. La jornada reunirá a boxeadores de Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y México.

Gipzy Díaz, actual campeona Latinoamericana del peso Átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tiene un récord de 12 victorias, siete de ellas por la vía del nocaut técnico, y cero derrotas. En esta pelea no estará en disputa su cetro latinoamericano.

La programación será de 20 combates: 13 amateur y siete profesionales, convirtiendo la jornada en una verdadera fiesta del boxeo y en una oportunidad para que la afición de la zona disfrute de talento nacional e internacional, según se indicó en un boletín enviado por Martha Vásquez, de la agencia Todo en Comunicación.

“Estoy preparada para dar un gran espectáculo junto a Lupita y van a ver una versión mejorada de mi boxeo. Tuve ocho semanas de preparación con mi entrenador, Luis León. Trabajamos mucho la técnica y la resistencia, y estoy lista para darlo todo en el ring y escribir un nuevo episodio de mi carrera”, manifestó Díaz en el comunicado.

La costarricense también destacó la trayectoria de Martínez (5-10-2) y aseguró que precisamente ese nivel de experiencia representa una motivación adicional para asumir el reto.

La mexicana Guadalupe ‘Lupita’ Martínez se enfrentará a la costarricense Gipzy ‘El Ángel’ Díaz en la cartelera de la promotora Puños de Acero, este viernes 14 de agosto en Cóbano, Puntarenas. (Fotografías: Martha Vásquez/La Nación)

Este jueves 13 de agosto se celebró el pesaje oficial de la cartelera en el Salón Los Caraos, en Cóbano, el cual cumplieron sin mayor problema ambas contendientes, quienes posteriormente protagonizaron el tradicional cara a cara.

La pugilista guanacasteca llega, además, respaldada por un importante reconocimiento internacional: ocupa el quinto lugar del mundo en su categoría, según el ranquin de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), posición que considera un reflejo del trabajo realizado durante los últimos años.

“Es un orgullo, porque refleja el trabajo que he venido realizando a lo largo de estos años, pero también implica una gran responsabilidad. Debo entrenar más para avanzar en mi camino hacia el título mundial, que es una de mis metas, y representar bien a Costa Rica y a todas las mujeres guerreras que tienen sueños que cumplir”, afirmó.

La boxeadora costarricense defendió exitosamente su cinturón Latino Átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el pasado 13 de junio, al derrotar por nocaut técnico en el sétimo asalto a la colombiana Mayelis Altamar, durante una velada organizada por Arenga Boxing en Heredia.