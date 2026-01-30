Campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso la pasa mal en el inicio del nuevo certamen

Douglas Sequeira, entrenador de Inter San Carlos, en la Liga de Ascenso, no ha podido ganar con su equipo en el actual Torneo Clausura 2026.

El campeón del Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso, además sembrado para una eventual final nacional, atraviesa un arranque inesperado tras las primeras tres fechas del Torneo Clausura 2026.

El conjunto de Inter San Carlos, dirigido por el técnico Douglas Sequeira, no logra encontrar su mejor versión, pese a contar con una serie de refuerzos que incluso la temporada anterior militaron en la Primera División.

Inter suma tres partidos sin conocer la victoria, con apenas dos empates y una derrota, lo que ha dejado serias dudas en su accionar.

Inició el Clausura con un empate 3-3 ante Sarchí, en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada, y posteriormente igualó 1-1 frente al Deportivo Upala, en el estadio Río Zapote de Upala.

Finalmente, este miércoles, Inter San Carlos cayó 3-1 ante Quepos Cambute, en el estadio Finca Damas de Quepos. Los goles de los porteños fueron obra de Leonardo Castillo, Fabián Chaves y César Porras, mientras que Carlos Villegas descontó para los norteños, para sumar dos puntos de nueve posibles.

En otros resultados de la semana Sarchí empató 1-1 con Palmares. Esteban Cruz anotó para los sarchiceños y Fernando Abarca marcó para los palmareños. Por su parte, Santa Cruz y Jicaral también igualaron 1-1: Jehudy Pizarro convirtió para los guanacastecos y el brasileño Danilo Pimpinati lo hizo para el conjunto peninsular.

El Deportivo Upala y el Municipal Grecia no pasaron del empate sin goles, mientras que Santa Ana cayó 0-2 ante Escorpiones, con anotaciones de Greivin Fonseca y Abner Hidalgo. Los santaneños, recién descendidos a la segunda división, suman tres derrotas en el inicio del campeonato.

Asimismo, Fútbol Consultants perdió 0-3 frente a Uruguay de Coronado, con goles de Josué Martínez, José Tello y el experimentado Johan Condega. En tanto, el duelo entre Aserrí y Pitbulls fue reprogramado para el próximo 16 de febrero.

En el apartado individual, el máximo goleador del campeonato es el brasileño Danilo Pimpinati, actual jugador de Jicaral Sercoba, con 12 anotaciones, tras su paso por el Deportivo Upala, donde marcó 11 tantos.

Le siguen Abner Hidalgo, de Escorpiones de Belén, y Carlos Villegas, de Inter San Carlos, ambos con nueve goles, mientras que Anderson Núñez, también de Inter San Carlos, suma ocho.