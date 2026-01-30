Puro Deporte

Campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso la pasa mal en el inicio del nuevo certamen

Luego de tres partidos en el Torneo Clausura 2026, el equipo favorito para ascender no conoce la victoria

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Douglas Sequeira Entrenador de Inter San Carlos Liga de Ascenso Torneo Clausura 2026 30 de enero del 2026 Fotografía: Inter San Carlos
Douglas Sequeira, entrenador de Inter San Carlos, en la Liga de Ascenso, no ha podido ganar con su equipo en el actual Torneo Clausura 2026. (La Nación/Fotografía: Inter San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Liga de AscensoTorneo Clausura 2026Inter San Carlos
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.