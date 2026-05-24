Campeón de Liga de Ascenso ya tiene cinco fichajes y apunta a estadio propio estadio en el 2027

Geovanni Paniagua, presidente del Inter San Carlos y Yosimar Arias (der.), gerente deportivo, tienen grandes planes para el club en la Primera División.

Hace una década nació con el nombre de Nativet Fútbol Club en Pital y hace apenas tres años se afianzó en la Liga de Ascenso al comprar la franquicia de Marineros de Puntarenas.

El Inter San Carlos, nuevo inquilino de la Primera División, no quiere ser solo flor de un día y ya empezó a trabajar en lo que será su incursión en la máxima categoría para afrontar el Torneo Apertura 2026.

Los norteños alcanzaron su objetivo este domingo al empatar 0-0 con Jicaral Sercoba en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, resultado que fue suficiente para lograr el ascenso, debido a que habían ganado 1-0 en el partido de ida, disputado en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada.

El cuadro sancarleño ganó el Torneo Apertura 2025, por lo que al conquistar también el Clausura 2026 aseguró automáticamente su lugar en la máxima categoría.

Su gerente deportivo, Yosimar Arias, aseguró que ya tienen cinco jugadores fichados para la próxima campaña, con los cuales esperan reforzar el plantel y ser protagonistas en el campeonato.

“Desde que llegamos, nuestro objetivo fue tener un equipo competitivo en la Liga de Ascenso y así será también en la máxima categoría. Tenemos listos cinco fichajes, pero de momento no vamos a revelar los nombres por respeto a Jicaral y a los otros clubes. Queremos un equipo fuerte para afrontar la Primera División”.

Aunque no está confirmado, los norteños están interesados en el goleador brasileño Danilo Pimpinnati, quien marcó 22 goles en la Liga de Ascenso, según indicó una fuente a La Nación. Sin embargo, su vinculación aún no está cerrada.

Canchas y estadio para el Inter San Carlos

Por otra parte, el presidente del club, Geovanni Paniagua, empresario de la Zona Norte, indicó que existen grandes planes para la institución, los cuales esperan concretar a mediano plazo.

Actualmente, construyen un centro de alto rendimiento en Aguas Zarcas, cuarto distrito del cantón de San Carlos, ubicado a 16 kilómetros de Ciudad Quesada, donde esperan contar en poco tiempo con todas las comodidades para el equipo.

“La idea es que esté listo para arrancar la pretemporada. Estamos instalando dos canchas, una de césped natural y otra sintética. Vamos a hacer residencias deportivas, gimnasio y el área médica”, comentó Paniagua en la página de Facebook Ascenso Total.

El jerarca del benjamín de la Primera División agregó que existen otros proyectos que esperan concluir lo antes posible, con el objetivo de afianzar y consolidar el proyecto en la máxima categoría.

“Esperamos tener nuestro propio estadio a mediados de 2027. Será muy similar al que tiene Sporting FC. La idea es cerrar el terreno y colocar graderías. La intención es contar con un proyecto sólido y brindarle condiciones adecuadas a los jugadores”, enfatizó Paniagua.

El dirigente indicó que el proyecto se armó pensando en el ascenso, tratando de incorporar futbolistas con trayectoria y acostumbrados a disputar este tipo de finales.

“De momento vamos a jugar en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada. Tenemos un acuerdo con el Comité de Deportes de San Carlos y con el alcalde. Estamos muy agradecidos con ellos. Allí jugamos esta temporada en la Liga de Ascenso”, explicó Paniagua.