Puro Deporte

Campeón de Liga de Ascenso ya tiene cinco fichajes y apunta a estadio propio estadio en el 2027

El Inter San Carlos espera consolidar su proyecto en la Primera División con un centro de alto rendimiento y un estadio propio

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Por Juan Diego Villarreal
Geovanni Paniagua Presidente del Inter San Carlos Yosimar Arias Gerente deportivo Inter San Carlos 24 de mayo del 2006. Facebook del Inter San Carlos
Geovanni Paniagua, presidente del Inter San Carlos y Yosimar Arias (der.), gerente deportivo, tienen grandes planes para el club en la Primera División. (Facebook del Inter San Carlos /La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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