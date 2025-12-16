Campeón de la Vuelta a Costa Rica reclama su trono con el Cerro de la Muerte como testigo

Luis Daniel Oses, del 7 C Economy Hyundai, es el nuevo líder de la Vuelta a Costa Rica, al ingresar a la meta en la quinta posición, en la etapa San José Pérez Zeledón. Al frente Sergio Arias del Manza Té La Selva le gana la posición a Oses.

El palmareño Luis Daniel Oses parece destinado a continuar haciendo historia en el ciclismo costarricense, luego de coronarse campeón de la Vuelta Ciclística a Costa Rica Telecable 2024.

En la edición 59 del Giro a la tica 2025, Luis Daniel ganó la contrarreloj disputada este lunes entre Turrialba y La Pastora, su primer triunfo de etapa en el máximo evento pedalístico nacional.

Pero sus logros no terminan allí y este martes volvió a enfundarse la camiseta amarilla, que lo distingue como líder de la clasificación general individual.

Oses, pedalista del 7C Economy Hyundai, concluyó en la quinta posición de la quinta jornada, disputada entre San José y Pérez Zeledón, y desbancó a su compañero Leandro Varela, de quien estaba separado por apenas ocho segundos. Varela cayó a la sexta casilla, ahora a 2 minutos y 07 segundos (2:07) del liderato.

El ecuatoriano Wilson Haro ganó este martes la quinta etapa de la Vuelta a Costa Rica, a pesar del esfuerzo del sancarleño Donovan Ramírez del Colono Bikestation Kölbi (izq) y su compañero Alejandro Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante la travesía de 136 kilómetros, en la que el pelotón enfrentó tres premios de montaña en un ascenso muy exigente, Oses logró controlar los ataques de sus rivales inmediatos, mientras que Varela, quien el lunes asumió el liderato, sucumbió ante el asedio de los ecuatorianos y del Tren Rojo de Colono Bikestation Kölbi.

Oses sobrevivió y demostró estar en gran forma, consolidándose como líder de una competencia que ya cumplió la mitad de sus 10 etapas.

“Ya sabemos que el Cerro de la Muerte quita y pone. Fue una carrera muy dura. Cada quien aprovechó su terreno, que es bastante complicado por la altura. Mantuvimos la calma tras el ataque del ecuatoriano Richard Huera. Ahora la camisa de líder cambia de manos y pasa de mi compañero Leandro (Varela) a mí”, explicó Oses.

Etapa de contrastes

La etapa fue ganada por el ecuatoriano Wilson Haro, quien logró despegarse en el descenso y registró un tiempo de 3 horas, 22 minutos y 10 segundos (3:22:10) en un emocionante embalaje, seguido por los corredores del Colono Bikestation Donovan Ramírez y Alejandro Granados, ambos con el mismo tiempo.

Leandro Varela (amatillo), ciclista del 7 C Economy, no pudo defender su liderato en la Vuelta a Costa Rica, al tener un mal día en el Cerro de la Muerte. Al frente, Daniel Bonilla del Colono Bikestation, otro exlíder del giro a la tica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A 21 segundos del vencedor arribaron Sebastián Moya (Manzaté La Selva), Luis Daniel Oses y el ecuatoriano Richard Huera. El resto del lote principal ingresó a 1:21, mientras que el exlíder Varela cruzó la meta a 2:36.

En la clasificación general, Luis Daniel Oses es primero con un tiempo acumulado de 14 horas, 25 minutos y 07 segundos (14:25:07), seguido por Alejandro Granados (Colono Bikestation) a 1:37, Gabriel Rojas (Manzaté La Selva) a 1:39, el ecuatoriano Richard Huera a 1:55, Luis Aguilar (7C Economy) a 1:57, y Leandro Varela a 2:07.

“Creo que la planificación de la carrera nos salió bien. Lástima que Leandro perdió tiempo, pero asumimos la camisa con toda la responsabilidad. Estamos preparados para las etapas que vienen. Vamos a ver qué pasa en la Zona Sur y luego en el regreso a San José”, manifestó Oses.

El capo del 7C Economy Hyundai enfatizó que, desde que arrancó la Vuelta, siempre pensó en volver a portar la camiseta amarilla. Era un objetivo, aunque lamentó que su compañero Leandro Varela tuviera un mal día y la cediera.

La caravana de la Vuelta a Costa Rica 2025 transitó este martes por la Avenida Segunda de forma controlada, antes de marcharse a Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Me hubiera encantado que fuera él quien la estuviera portando, pero bueno, ahora vamos a echar para adelante. Siento que tengo las piernas y la fuerza para poder mantener la camiseta en los próximos días”, declaró Oses.

Este miércoles 17 de diciembre se disputará la sexta etapa, con un cambio en el recorrido debido al hundimiento de una alcantarilla en Paso Real, lo que interrumpió el paso en la Interamericana Sur.

La carrera saldrá a las 8:00 a. m. desde Pérez Zeledón, descenderá por Platanillo, San Cristóbal y Barú, hasta Dominical, y desde allí se enrumbará hacia Corredores, en Ciudad Neily, para un total de 160 kilómetros.