Campeón de la Vuelta a Costa Rica reclama su trono con el Cerro de la Muerte como testigo

El pedalista del 7C Economy, Luis Daniel Oses, se dejó la camisa amarilla, tras el mal día de su compañero Leandro Varela

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, quinta etapa
Luis Daniel Oses, del 7 C Economy Hyundai, es el nuevo líder de la Vuelta a Costa Rica, al ingresar a la meta en la quinta posición, en la etapa San José Pérez Zeledón. Al frente Sergio Arias del Manza Té La Selva le gana la posición a Oses. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







