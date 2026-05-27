Puro Deporte

Campeón de la Liga Premier de futsal femenino suma su segundo título en nueve meses

Luego de ganar el título de la Liga Premier femenina, el conjunto alajuelense volvió al levantar un trofeo más

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Por Juan Diego Villarreal
Zarcero Futsal femenino Liga Premier Campeón Supercopa Universidad Nacional 25 de mayo del 2026 Fotografías: Lifutsal
Zarcero celebró a lo grande su título de la Supercopa del futsal femenino, demostrando el buen nivel del equipo. (Fotografías: Lifutsal /La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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