Campeón de la Liga Premier de futsal femenino suma su segundo título en nueve meses

Zarcero celebró a lo grande su título de la Supercopa del futsal femenino, demostrando el buen nivel del equipo.

El equipo de Zarcero escribió una nueva página dorada en su historia al derrotar 2-0 a la Universidad Nacional (UNA) y proclamarse campeón de la Supercopa del futsal femenino por primera vez.

Con anotaciones de Roxiny López y Karol Arias, las zarcereñas se impusieron este domingo a las universitarias, en la Arena BN de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), para dejarse un nuevo galardón, según indicó Rodolfo Rivera, editor de la página Lifutsal.

El conjunto zarcereño confirmó así su gran momento deportivo, alcanzando su segundo título en los últimos nueve meses tras haber disputado tres finales en ese periodo. Su única derrota fue en la final de copa, donde cayó 2-3 ante Venus.

Con este nuevo cetro, Zarcero suma su tercer título en competiciones organizadas por la Liga de Futsal (LIFUTSAL), recordando además su consagración en la Primera A en el año 2016.

Zarcero es el cuarto equipo que inscribe su nombre en la lista de supercampeonas. Universidad de Costa Rica (2025), CODEA Alajuela (2021) y Curridabat F. Venus, que es el máximo ganador con seis títulos, completan el selecto grupo.

Desde su ascenso a la máxima categoría, el equipo acumula nueve temporadas, con un balance destacado que incluye un título y un subcampeonato, consolidándose como uno de los protagonistas del futsal femenino nacional.

El quinteto de Zarcero se prepara para su próximo desafío: el inicio de la Liga Premier 2026, donde buscará el bicampeonato. Su debut será el próximo fin de semana en casa ante el recién ascendido San Carlos.

La final de la Supercopa 2026 también estuvo marcada por la despedida de Katherine Hernández. La guardameta fue la dedicada del encuentro en su último partido con la UNA, cerrando una destacada trayectoria de 12 años defendiendo el arco universitario.

Durante ese periodo conquistó tres títulos de Liga Premier, un torneo de Copa y múltiples campeonatos en competencias universitarias, tanto nacionales como internacionales.