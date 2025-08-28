Fútbol

Zarcero rompe hegemonía en futsal femenino en un juego de 8 goles, 10 penales y un final dramático

El equipo de Zarcero fue el mejor de la temporada de la Liga Premier Femenina

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Zarcero Campeonato de Futsal Femenino Campeonas de la Liga Premier Femenina 28 de agosto del 2025 Cortesía Lifutsal.com
Zarcero se proclamó campeón de la Liga Premier Femenina, por primera vez en su historia. Cortesía Lifutsal.com (La Nación/Cortesía Lifutsal.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Futsal femeninoZarceroLiga Premier FemeninaCanpeonas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.