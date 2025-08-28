Zarcero rompe hegemonía en futsal femenino en un juego de 8 goles, 10 penales y un final dramático

Zarcero se proclamó campeón de la Liga Premier Femenina, por primera vez en su historia. Cortesía Lifutsal.com

En un compromiso cargado de emociones, dramatismo y una celebración inolvidable, el equipo de Zarcero se proclamó campeón de la Liga Premier de Futsal Femenino tras una extensa tanda de penales.

Las zarcereñas superaron este miércoles 27 de agosto 2-1 en penales a la Universidad Nacional (UNA), en una emocionante final de segunda fase que concluyó con un empate 4-4 en el tiempo reglamentario.

El cuadro alajuelense rompió la hegemonía de Curridabat F. Venus, que había ganado de forma consecutiva los últimos cuatro campeonatos, y conquistó así su primer cetro en la historia del club, según las estadísticas de la página especializada lifutsal.net.

La zarcereña Raquel Córdoba marcó el penal de la victoria en una vibrante serie en la que las porteras Génesis Méndez y Patricia Núñez fueron las grandes protagonistas, al detener siete de los 10 lanzamientos.

Méndez atajó los disparos de las universitarias Mariela Solís, Mauren Barrantes, Pamela Gorgona y Nicole Solano, mientras que Núñez detuvo los remates de Abigail Córdoba, Roxiny López y Charlot Solís.

Karol Arias (Zarcero) y Kelly Rodríguez (UNA) fueron las otras jugadoras que anotaron en la tanda, desatando la euforia de la afición que abarrotó el gimnasio del Liceo Laguna.

Zarcero se fue al descanso con ventaja de 4-1 gracias a los goles de Karol Arias (2), Roxiny López y Lee Rose Chavarría. Mariela Alfaro descontó para las heredianas.

En el complemento, la UNA salió decidida a la remontada y, a falta de un minuto y medio para el final, logró empatar con un doblete de Valeria Cascante y un tanto de Mariela Solís.

El título del 2025 se definió en penales por quinta ocasión en la historia de las 16 temporadas de la Liga Premier Femenina, se agregó en lifutsal.com

Jessica Mora se coronó como goleadora del torneo con 24 tantos, convirtiéndose en la segunda jugadora de Santo Domingo en lograrlo. Yendry Cambronero había alcanzado el galardón en 2011 con 36 anotaciones.

Alonso Alvarado se convirtió en el séptimo técnico campeón de la Liga Premier Femenina, consolidando un proyecto que inició a principios de este siglo con Ilse Bolaños como la gran gestora de varias generaciones de jugadoras que conquistaron títulos de liga menor, lograron el ascenso a la Premier y sumaron múltiples medallas en los Juegos Deportivos Nacionales.

El palmarés de Zarcero incluye un campeonato de Segunda División (Primera A – 2016), dos títulos U-17 (2017 y 2019), tres medallas de oro en Juegos Deportivos Nacionales (2016, 2019 y 2024) y, ahora, el título de la Liga Premier (2025), que consolida al cantón como nuevo monarca del futsal femenino.