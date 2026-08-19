Campeón de la Champions League debuta con gol en la novena división alemana

En las últimas horas se conoció que Niklas Süle, exdefensor de equipos como el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, debutó en el SV Tiefenbach de la Kreisliga, categoría que pertenece a la novena división del fútbol alemán.

En mayo de este año, Süle sorprendió al anunciar su retiro del fútbol profesional con apenas 30 años. La decisión fue motivada por las constantes lesiones que lo acompañaron durante gran parte de su trayectoria, incluyendo dos roturas de ligamento cruzado de rodilla. En su última campaña, estas dolencias limitaron su participación a solo 12 partidos.

El zaguero debutó profesionalmente en 2013 con el Hoffenheim. Cuatro años después fue traspasado al Bayern Múnich, donde alcanzó la cúspide de su carrera al conquistar el sextete bajo la dirección de Hansi Flick. En 2022 se marchó como agente libre al Borussia Dortmund, en donde se mantuvo hasta su retiro.

En julio, tan solo dos meses después de colgar las botas, volvió a asombrar al mundo del fútbol al revelar que jugaría en el fútbol aficionado. El equipo elegido para su regreso a las canchas fue el SV Tiefenbach, club dirigido por uno de sus mejores amigos y donde ahora comparte vestuario con varios allegados.

En su estreno, el germano se alejó de su zona habitual para jugar entre el mediocampo y la delantera. Pese a marcar un gol de cabeza, no pudo evitar la abultada derrota de su equipo por 2-7. Aunque apenas entrenó con sus nuevos compañeros, Süle completó los 90 minutos ante más de 500 espectadores, una cifra notable para la categoría.

“Estoy muy feliz de poder volver a vivir el fútbol desde una perspectiva completamente distinta, donde lo único que importa es el deporte en sí y no el negocio o el dinero”, declaró tras el encuentro. Además, agregó que después de 13 años como profesional “es un regalo absoluto poder compartir el terreno de juego con mis amigos y disfrutar de nuevo plenamente de la alegría que ofrece este maravilloso deporte”.