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Campeón de la Champions League debuta con gol en la novena división alemana

Niklas Süle se retiró por lesiones luego de su exitosa carrera en Alemania, pero regresó en el fútbol aficionado

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Por Alejandro Cerdas
Niklas Süle en su despedida con el Bayern Múnich en 2022
Niklas Süle en su despedida con el Bayern Múnich en 2022. (Bayern Múnich/Bayern Múnich)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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